19 мая 2023

В Екатеринбурге загорелись торговые павильоны рядом с магазином фейерверков. Видео

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Армия, разное, архив. Пермь, мчс, пожар, тушение пожара, работа пожарных
Площадь пожара составила восемь квадратных метров, сообщили в МЧС Фото:

В Екатеринбурге загорелись торговые павильоны на остановке «Техническая», рядом с местом пожара находился магазин фейерверков. Об этом сообщили в соцсети.

«На остановке „Техническая“ загорелись торговые павильоны. Рядом расположен павильон с фейерверками», — сообщили в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили корреспонденту URA.RU, что площадь пожара составила восемь квадратных метров, а возгорание удалось ликвидировать через 34 минуты. «В тушении участвовали шесть огнеборцев и две пожарные машины», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге загорелись торговые павильоны на остановке «Техническая», рядом с местом пожара находился магазин фейерверков. Об этом сообщили в соцсети. «На остановке „Техническая“ загорелись торговые павильоны. Рядом расположен павильон с фейерверками», — сообщили в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили корреспонденту URA.RU, что площадь пожара составила восемь квадратных метров, а возгорание удалось ликвидировать через 34 минуты. «В тушении участвовали шесть огнеборцев и две пожарные машины», — добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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