Площадь пожара составила восемь квадратных метров, сообщили в МЧС
В Екатеринбурге загорелись торговые павильоны на остановке «Техническая», рядом с местом пожара находился магазин фейерверков. Об этом сообщили в соцсети.
«На остановке „Техническая“ загорелись торговые павильоны. Рядом расположен павильон с фейерверками», — сообщили в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили корреспонденту URA.RU, что площадь пожара составила восемь квадратных метров, а возгорание удалось ликвидировать через 34 минуты. «В тушении участвовали шесть огнеборцев и две пожарные машины», — добавили в пресс-службе ведомства.
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