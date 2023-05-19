В Екатеринбурге стартовал Кубок России по тхеквондо, на который приехали 1600 спортсменов и около 3400 делегатов из 35 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов турнира — Академии единоборств РМК.
«Мы всегда выбираем для проведения турниров только те города, где у нас есть серьезное представительство. Мы смотрим на инфраструктуру, на отношения непосредственно властей к развитию спорта», — передает слова президента Федерации Тхэквондо МФТ России Лазараса Цилфидиса. На турнир в Екатеринбурге выступят 1600 спортсменов.
Соревнования проходят на арене «Уралец», там одновременно проходит сразу шесть поединков. Финал Кубка России по тхеквондо состоится завтра, 21 апреля.
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