20 мая 2023
19 мая 2023
18 мая 2023

Мэр из ХМАО увековечил память педагога. Видео

Глава Советского района ХМАО Буренков открыл мемориальную доску
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мемориальной доски Нудельману. Екатеринбург
В Советском открыли мемориальную доску в память педагога Людмилы Котиковой Фото:

В Советском (ХМАО) открыли мемориальную доску, посвященную директору общеобразовательной школы № 2 Людмиле Котиковой. Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков.

«Принял участие в открытии мемориальной доски, установленной на здании общеобразовательной школы N 2 в Советском, увековечивающей память о Людмиле Федоровне Котиковой. Она на протяжение 27 лет руководила данным муниципальным учреждением», — написал в своем telegram-канале Евгений Буренков.

Он сообщил, что Людмила Котикова занимала посты в органах местного самоуправления, неоднократно избиралась в районную думу. За заслуги она ей присвоены звания «Отличник образования Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа», а также «Почетный гражданин Советского района».

Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поможет восстановить мемориальную доску в память о медсестре Светлане Звездилиной. Доску в Мегионе сняли на время ремонта дома, но по завершению на место ее не вернули.

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В Советском (ХМАО) открыли мемориальную доску, посвященную директору общеобразовательной школы № 2 Людмиле Котиковой. Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков. «Принял участие в открытии мемориальной доски, установленной на здании общеобразовательной школы N 2 в Советском, увековечивающей память о Людмиле Федоровне Котиковой. Она на протяжение 27 лет руководила данным муниципальным учреждением», — написал в своем telegram-канале Евгений Буренков. Он сообщил, что Людмила Котикова занимала посты в органах местного самоуправления, неоднократно избиралась в районную думу. За заслуги она ей присвоены звания «Отличник образования Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа», а также «Почетный гражданин Советского района». Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поможет восстановить мемориальную доску в память о медсестре Светлане Звездилиной. Доску в Мегионе сняли на время ремонта дома, но по завершению на место ее не вернули.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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