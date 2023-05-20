В Советском (ХМАО) открыли мемориальную доску, посвященную директору общеобразовательной школы № 2 Людмиле Котиковой. Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков.
«Принял участие в открытии мемориальной доски, установленной на здании общеобразовательной школы N 2 в Советском, увековечивающей память о Людмиле Федоровне Котиковой. Она на протяжение 27 лет руководила данным муниципальным учреждением», — написал в своем telegram-канале Евгений Буренков.
Он сообщил, что Людмила Котикова занимала посты в органах местного самоуправления, неоднократно избиралась в районную думу. За заслуги она ей присвоены звания «Отличник образования Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа», а также «Почетный гражданин Советского района».
Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поможет восстановить мемориальную доску в память о медсестре Светлане Звездилиной. Доску в Мегионе сняли на время ремонта дома, но по завершению на место ее не вернули.
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