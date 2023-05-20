Мэр из ХМАО увековечил память педагога. Видео

Глава Советского района ХМАО Буренков открыл мемориальную доску

21 мая 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

В Советском открыли мемориальную доску в память педагога Людмилы Котиковой Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Советском (ХМАО) открыли мемориальную доску, посвященную директору общеобразовательной школы № 2 Людмиле Котиковой. Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков. «Принял участие в открытии мемориальной доски, установленной на здании общеобразовательной школы N 2 в Советском, увековечивающей память о Людмиле Федоровне Котиковой. Она на протяжение 27 лет руководила данным муниципальным учреждением», — написал в своем telegram-канале Евгений Буренков. Он сообщил, что Людмила Котикова занимала посты в органах местного самоуправления, неоднократно избиралась в районную думу. За заслуги она ей присвоены звания «Отличник образования Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа», а также «Почетный гражданин Советского района». Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поможет восстановить мемориальную доску в память о медсестре Светлане Звездилиной. Доску в Мегионе сняли на время ремонта дома, но по завершению на место ее не вернули.

В Советском (ХМАО) открыли мемориальную доску, посвященную директору общеобразовательной школы № 2 Людмиле Котиковой. Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков. «Принял участие в открытии мемориальной доски, установленной на здании общеобразовательной школы N 2 в Советском, увековечивающей память о Людмиле Федоровне Котиковой. Она на протяжение 27 лет руководила данным муниципальным учреждением», — написал в своем telegram-канале Евгений Буренков. Он сообщил, что Людмила Котикова занимала посты в органах местного самоуправления, неоднократно избиралась в районную думу. За заслуги она ей присвоены звания «Отличник образования Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа», а также «Почетный гражданин Советского района». Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поможет восстановить мемориальную доску в память о медсестре Светлане Звездилиной. Доску в Мегионе сняли на время ремонта дома, но по завершению на место ее не вернули.