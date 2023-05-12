Сенатор от ХМАО поможет восстановить мемориальную доску. Фото

Жители Мегиона обратились к Эдуарду Исакову за помощью по восстановлению мемориальной доски

13 мая 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Эдуард Исаков поможет восстановить почетный знак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Мегиона обратились к члену Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуарду Исакову с просьбой помочь восстановить мемориальную доску умершей медсестре Светлане Звездилиной, отличившейся в борьбе с COVID-19. Почетный знак был снят на время капитального ремонта дома, однако после его завершения мемориальную доску на место не вернули, сообщил Эдуард Исаков. «От жителей Мегиона ко мне поступило обращение о том, что они хотят вернуть память о медсестре Светлане Звездилиной. Когда началась пандемия коронавируса, Светлана принимала самое активное участие в лечении пациентов от COVID-19, а в середине июня 2020 года тяжело заболела коронавирусом и вскоре умерла. В апреле 2021 года на доме, где жила Светлана, установили мемориальную доску. [Через год] ее убрала управляющая компания, из-за капитального ремонта дома. Они обещали вернуть знак на место по окончанию работ. Однако, как написали жители, доска с портретом героини на место так и не вернулась», — написал в своем telegram-канале Эдуард Исаков. Исаков обратится к властям Мегиона, чтобы они напомнили УЖК о необходимости восстановить мемориальную доску. По мнению сенатора, почетный знак должен вернуться на место. Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Исаков выразил благодарность мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко за оперативное решение жилищного вопроса многодетного отца. Сенатор отметил, что чиновникам важно организовать индивидуальную работу с обращениями жителей. Мемориальная доска в память медсестры Светланы Звездилиной Фото: telegram-канал Эдуарда Исакова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Мегиона обратились к члену Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуарду Исакову с просьбой помочь восстановить мемориальную доску умершей медсестре Светлане Звездилиной, отличившейся в борьбе с COVID-19. Почетный знак был снят на время капитального ремонта дома, однако после его завершения мемориальную доску на место не вернули, сообщил Эдуард Исаков. «От жителей Мегиона ко мне поступило обращение о том, что они хотят вернуть память о медсестре Светлане Звездилиной. Когда началась пандемия коронавируса, Светлана принимала самое активное участие в лечении пациентов от COVID-19, а в середине июня 2020 года тяжело заболела коронавирусом и вскоре умерла. В апреле 2021 года на доме, где жила Светлана, установили мемориальную доску. [Через год] ее убрала управляющая компания, из-за капитального ремонта дома. Они обещали вернуть знак на место по окончанию работ. Однако, как написали жители, доска с портретом героини на место так и не вернулась», — написал в своем telegram-канале Эдуард Исаков. Исаков обратится к властям Мегиона, чтобы они напомнили УЖК о необходимости восстановить мемориальную доску. По мнению сенатора, почетный знак должен вернуться на место. Ранее URA.RU рассказало, что Эдуард Исаков выразил благодарность мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко за оперативное решение жилищного вопроса многодетного отца. Сенатор отметил, что чиновникам важно организовать индивидуальную работу с обращениями жителей.