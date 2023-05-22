YS: в США нашли выгоду в заморозке конфликта на Украине

23 мая 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Стратегическая цель США — ослабление РФ, считают турецкие обозреватели Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США желают превратить Украину во второй Афганистан, заморозив конфликт. Вашингтон таким образом преследует цель ослабить Россию на международной арене. Такое предположение высказали турецкие обозреватели. «Полагая, что Украина не сможет вернуть утраченные территории военным путем, США хотят, чтобы конфликт, который растянется на многие годы, ослабил Россию и заставил президента Владимира Путина бросить полотенце на ринг. При этом главная стратегическая цель США — <…> максимально ослабить Россию», — передает турецкая ежедневная газета Yeni Safak. Ранее в Госдуме РФ предупредили об опасностях заморозки украинского конфликта на текущей стадии. Член комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что подобные действия приведут к накоплению противником сил. Белик подчеркнул, что пауза в военных действиях могла быть возможна, если бы Киев соблюдал условия, выдвинутые ему Москвой еще в начале спецоперации. Политолог Игорь Орлов также заявил, что Украина уже давно превращается во второй Афганистан, поскольку государство существует только благодаря поддержке извне, передает «Царьград».

США желают превратить Украину во второй Афганистан, заморозив конфликт. Вашингтон таким образом преследует цель ослабить Россию на международной арене. Такое предположение высказали турецкие обозреватели. «Полагая, что Украина не сможет вернуть утраченные территории военным путем, США хотят, чтобы конфликт, который растянется на многие годы, ослабил Россию и заставил президента Владимира Путина бросить полотенце на ринг. При этом главная стратегическая цель США — <…> максимально ослабить Россию», — передает турецкая ежедневная газета Yeni Safak. Ранее в Госдуме РФ предупредили об опасностях заморозки украинского конфликта на текущей стадии. Член комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что подобные действия приведут к накоплению противником сил. Белик подчеркнул, что пауза в военных действиях могла быть возможна, если бы Киев соблюдал условия, выдвинутые ему Москвой еще в начале спецоперации. Политолог Игорь Орлов также заявил, что Украина уже давно превращается во второй Афганистан, поскольку государство существует только благодаря поддержке извне, передает «Царьград».