Новый владелец купил российский бизнес OBI за 600 рублей

Компания OBI нуждается в восстановлении, считает Йозеф Лиокумович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сумма покупки российского бизнеса сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI составила 600 рублей. В этом признался сам новый владелец бизнесмен Йозеф Лиокумович.

«Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о 100 млн евро. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок», — рассказал Лиокумович в интервью Forbes.

Бизнесмен также отметил, что компания нуждается в реабилитации, так как ее убытки в прошлом году составили 2,5 млрд рублей. «В этом году сильно пошатнуло ее и то, что магазины сети полтора месяца были закрыты», — добавил он.

OBI закрыла свои магазины и прекратила деятельность в марте 2022 года в связи с началом российской специальной операции на Украине. 30 июля стало известно, что немецкая компания продала 40% долей своих юридических лиц группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, передает RT. URA.RU также сообщало, что сумма сделки была символической.