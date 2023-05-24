В Кремле пока нет позиции по регулированию деятельности блогеров

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле пока нет позиции по регулированию деятельности блогеров, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

В Кремле пока не выработана позиция по вопросу регулирования деятельности блогеров и введения для них специальной системы налогообложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об инициативе Совета Федерации.

«Не знаком с этой инициативой. Специальной позиции [у Кремля] по этому вопросу нет», — отметил Песков.

Совет Федерации предложил правительству разработать специальную систему налогообложения для блогеров. Ранее резонанс вызвали случаи привлечения ряда блогеров к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

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В Кремле пока не выработана позиция по вопросу регулирования деятельности блогеров и введения для них специальной системы налогообложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об инициативе Совета Федерации. «Не знаком с этой инициативой. Специальной позиции [у Кремля] по этому вопросу нет», — отметил Песков. Совет Федерации предложил правительству разработать специальную систему налогообложения для блогеров. Ранее резонанс вызвали случаи привлечения ряда блогеров к ответственности за уклонение от уплаты налогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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