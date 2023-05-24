В Кремле пока нет позиции по регулированию деятельности блогеров

24 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кремле пока нет позиции по регулированию деятельности блогеров, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле пока не выработана позиция по вопросу регулирования деятельности блогеров и введения для них специальной системы налогообложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об инициативе Совета Федерации. «Не знаком с этой инициативой. Специальной позиции [у Кремля] по этому вопросу нет», — отметил Песков. Совет Федерации предложил правительству разработать специальную систему налогообложения для блогеров. Ранее резонанс вызвали случаи привлечения ряда блогеров к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В Кремле пока не выработана позиция по вопросу регулирования деятельности блогеров и введения для них специальной системы налогообложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об инициативе Совета Федерации. «Не знаком с этой инициативой. Специальной позиции [у Кремля] по этому вопросу нет», — отметил Песков. Совет Федерации предложил правительству разработать специальную систему налогообложения для блогеров. Ранее резонанс вызвали случаи привлечения ряда блогеров к ответственности за уклонение от уплаты налогов.