В Кремле пока нет позиции по регулированию деятельности блогеров, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле пока не выработана позиция по вопросу регулирования деятельности блогеров и введения для них специальной системы налогообложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об инициативе Совета Федерации.
«Не знаком с этой инициативой. Специальной позиции [у Кремля] по этому вопросу нет», — отметил Песков.
Совет Федерации предложил правительству разработать специальную систему налогообложения для блогеров. Ранее резонанс вызвали случаи привлечения ряда блогеров к ответственности за уклонение от уплаты налогов.
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