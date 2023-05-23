В Челябинской области построят новый агроцентр

24 мая 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Застройщиком выступает компания «Агро-ситно» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Агаповском районе Челябинской области построят новый агроцентр. Застройщиком выступает компания «Агро-ситно», принадлежащая массовому учредителю Павлу Александровичу Журавскому. Проект строительства получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Наименование объекта капитального строительства — селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве. Объект расположен в Агаповском районе Челябинской области по адресу поселок Буранный, улица Придорожная 10. Застройщик — „Агро-ситно“. Выдано положительное заключение», — говорится на сайте. В новом селекционно-семеноводческом центре будут заниматься созданием отечественных сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений, а также производством, подготовкой, фасовкой и хранением семян и посадочного материала отечественной селекции. Комплекс зданий будет включать склады с технологическим оборудованием, лабораторию по оценке качества сортов (гибридов) и семян, земли сельхозназначения, которые будут использованы для выращивания и размножения семян. Согласно сервису «Сбис», кампания «Агро-ситно» занимается смешанным сельским хозяйством, выращиванием зерновых, зернобобовых культур и овощей, разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Всего у кампании 13 видов деятельности. Выручка фирмы составляет 711,4 млн рублей в год. Стоимость бизнеса — 826,2 мин рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Агаповском районе Челябинской области построят новый агроцентр. Застройщиком выступает компания «Агро-ситно», принадлежащая массовому учредителю Павлу Александровичу Журавскому. Проект строительства получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Наименование объекта капитального строительства — селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве. Объект расположен в Агаповском районе Челябинской области по адресу поселок Буранный, улица Придорожная 10. Застройщик — „Агро-ситно“. Выдано положительное заключение», — говорится на сайте. В новом селекционно-семеноводческом центре будут заниматься созданием отечественных сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений, а также производством, подготовкой, фасовкой и хранением семян и посадочного материала отечественной селекции. Комплекс зданий будет включать склады с технологическим оборудованием, лабораторию по оценке качества сортов (гибридов) и семян, земли сельхозназначения, которые будут использованы для выращивания и размножения семян. Согласно сервису «Сбис», кампания «Агро-ситно» занимается смешанным сельским хозяйством, выращиванием зерновых, зернобобовых культур и овощей, разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Всего у кампании 13 видов деятельности. Выручка фирмы составляет 711,4 млн рублей в год. Стоимость бизнеса — 826,2 мин рублей.