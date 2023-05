Группа «Аффинаж» соберет стадион в Екатеринбурге

На «Ночь музыки» в Екатеринбурге выступят группы «Аффинаж» и Wildways

Рок-площадка разместиться на «Екатеринбург Арена» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рок-хэдлайнерами музыкального фестиваля «Ночь музыки», который пройдет 23 июня, станут группы «Аффинаж» и Wildways. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «„Аффинаж“ — петербургская нуар-шансон группа, созданная в 2012 году. <…> Постоянные участники фестивалей „Нашествие“, „Дикая Мята“, VK Fest, Stereoleto и других. На столичных концертах коллектив собирает порядка 2000 слушателей разных возрастов», — сообщили в Ural Music Night. Также на сцену выйдет группа Wildways — любимчики американцев и европейцев, которые недавно отменили концерт в Екатеринбурге. Помимо них на площадке выступят GAUGA, «Кафе Ван Гог», БИБН, «ЛИЛУ», «Экспедиция Восход», the ride of your life, «ГАФТ» и «Каникулы маленькой панды». Концерты пройдут на «Екатеринбург Арена» (гейт 3, вход со стороны ул. Репина). В Екатеринбурге на музыкальном фестивале «Ночь музыки» выступят авторы популярного хита, который можно услышать в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница», — Андрей Державин и группа «Сталкер». Также в уральской столице ждут известных бардов Тимура Шаова, Константина Завалина, певицу Юлию Чичерину, группы «Зверобой» и Billy’s band. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.

