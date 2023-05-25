Группа «Аффинаж» соберет стадион в Екатеринбурге

Рок-хэдлайнерами музыкального фестиваля «Ночь музыки», который пройдет 23 июня, станут группы «Аффинаж» и Wildways. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«„Аффинаж“ — петербургская нуар-шансон группа, созданная в 2012 году. <…> Постоянные участники фестивалей „Нашествие“, „Дикая Мята“, VK Fest, Stereoleto и других. На столичных концертах коллектив собирает порядка 2000 слушателей разных возрастов», — сообщили в Ural Music Night.
Также на сцену выйдет группа Wildways — любимчики американцев и европейцев, которые недавно отменили концерт в Екатеринбурге. Помимо них на площадке выступят GAUGA, «Кафе Ван Гог», БИБН, «ЛИЛУ», «Экспедиция Восход», the ride of your life, «ГАФТ» и «Каникулы маленькой панды». Концерты пройдут на «Екатеринбург Арена» (гейт 3, вход со стороны ул. Репина).
В Екатеринбурге на музыкальном фестивале «Ночь музыки» выступят авторы популярного хита, который можно услышать в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница», — Андрей Державин и группа «Сталкер». Также в уральской столице ждут известных бардов Тимура Шаова, Константина Завалина, певицу Юлию Чичерину, группы «Зверобой» и Billy’s band. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.
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