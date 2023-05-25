25 мая 2023

В Свердловской области за сутки потушили десятки пожаров

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Свердловские спасатели продолжают активно тушить пожары Фото:
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Пожары в Свердловской области

За сутки в Свердловской области ликвидировано 10 природных пожаров. Несмотря на это, в регионе продолжают действовать 19 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«За прошедшие сутки в области ликвидированы 10 природных пожаров. Продолжают действовать 19 пожаров, из них 8 возгораний локализованы. В тушении пожаров были задействованы 4 борта авиации РСЧС, которые сделали 47 сбросов воды, что составляет 189 тонн. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МЧС.

Ранее URA.RU писало, что за сутки на территории Свердловской области ликвидировано 22 пожара. Общая площадь возгораний составляет 1,8 тысяч гектаров.

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За сутки в Свердловской области ликвидировано 10 природных пожаров. Несмотря на это, в регионе продолжают действовать 19 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. «За прошедшие сутки в области ликвидированы 10 природных пожаров. Продолжают действовать 19 пожаров, из них 8 возгораний локализованы. В тушении пожаров были задействованы 4 борта авиации РСЧС, которые сделали 47 сбросов воды, что составляет 189 тонн. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что за сутки на территории Свердловской области ликвидировано 22 пожара. Общая площадь возгораний составляет 1,8 тысяч гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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