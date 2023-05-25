В Свердловской области за сутки потушили десятки пожаров

26 мая 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Свердловские спасатели продолжают активно тушить пожары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области За сутки в Свердловской области ликвидировано 10 природных пожаров. Несмотря на это, в регионе продолжают действовать 19 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. «За прошедшие сутки в области ликвидированы 10 природных пожаров. Продолжают действовать 19 пожаров, из них 8 возгораний локализованы. В тушении пожаров были задействованы 4 борта авиации РСЧС, которые сделали 47 сбросов воды, что составляет 189 тонн. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что за сутки на территории Свердловской области ликвидировано 22 пожара. Общая площадь возгораний составляет 1,8 тысяч гектаров.

За сутки в Свердловской области ликвидировано 10 природных пожаров. Несмотря на это, в регионе продолжают действовать 19 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. «За прошедшие сутки в области ликвидированы 10 природных пожаров. Продолжают действовать 19 пожаров, из них 8 возгораний локализованы. В тушении пожаров были задействованы 4 борта авиации РСЧС, которые сделали 47 сбросов воды, что составляет 189 тонн. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что за сутки на территории Свердловской области ликвидировано 22 пожара. Общая площадь возгораний составляет 1,8 тысяч гектаров.