Из украинского плена освобождены три росгвардейца

26 мая 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Троих военнослужащих освободили из украинского плена, сообщает Росгвардия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Троих бойцов Росгвардии освободили из украинского плена. Об этом сообщает ведомство. Сегодня они прибыли в Москву. «В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ. Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву», — говорится в сообщении, которое есть в распоряжении ТАСС. Отмечается, что с мужчинами будут работать врачи Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. После оказанной помощи военнослужащие смогут отправиться домой к родным. Ведомство подчеркивает, что возвращенные бойцы хотят вернуться на службу в рядах войск национальной гвардии РФ. Больше восьми месяцев назад в ходе боев у бойцов одного из разведывательных подразделений закончились боеприпасы. Два уроженца Северной Осетии и один уроженец Ставропольского края попали в украинский плен после того, как неделю предпринимали попытки выйти к российским силам, помогая раненому солдату. Ранее сообщалось, что из плена противника вернули троих российских летчиков. Минобороны РФ отметили, что в плену им грозила смертная казнь. Они прошли лечение в медучреждениях Минобороны России.

Троих бойцов Росгвардии освободили из украинского плена. Об этом сообщает ведомство. Сегодня они прибыли в Москву. «В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ. Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву», — говорится в сообщении, которое есть в распоряжении ТАСС. Отмечается, что с мужчинами будут работать врачи Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. После оказанной помощи военнослужащие смогут отправиться домой к родным. Ведомство подчеркивает, что возвращенные бойцы хотят вернуться на службу в рядах войск национальной гвардии РФ. Больше восьми месяцев назад в ходе боев у бойцов одного из разведывательных подразделений закончились боеприпасы. Два уроженца Северной Осетии и один уроженец Ставропольского края попали в украинский плен после того, как неделю предпринимали попытки выйти к российским силам, помогая раненому солдату. Ранее сообщалось, что из плена противника вернули троих российских летчиков. Минобороны РФ отметили, что в плену им грозила смертная казнь. Они прошли лечение в медучреждениях Минобороны России.