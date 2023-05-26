Из украинского плена освобождены три росгвардейца

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Троих военнослужащих освободили из украинского плена, сообщает Росгвардия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Троих бойцов Росгвардии освободили из украинского плена. Об этом сообщает ведомство. Сегодня они прибыли в Москву.

«В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ. Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву», — говорится в сообщении, которое есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что с мужчинами будут работать врачи Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. После оказанной помощи военнослужащие смогут отправиться домой к родным. Ведомство подчеркивает, что возвращенные бойцы хотят вернуться на службу в рядах войск национальной гвардии РФ.

Больше восьми месяцев назад в ходе боев у бойцов одного из разведывательных подразделений закончились боеприпасы. Два уроженца Северной Осетии и один уроженец Ставропольского края попали в украинский плен после того, как неделю предпринимали попытки выйти к российским силам, помогая раненому солдату.

Ранее сообщалось, что из плена противника вернули троих российских летчиков. Минобороны РФ отметили, что в плену им грозила смертная казнь. Они прошли лечение в медучреждениях Минобороны России.

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Троих бойцов Росгвардии освободили из украинского плена. Об этом сообщает ведомство. Сегодня они прибыли в Москву. «В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ. Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву», — говорится в сообщении, которое есть в распоряжении ТАСС. Отмечается, что с мужчинами будут работать врачи Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. После оказанной помощи военнослужащие смогут отправиться домой к родным. Ведомство подчеркивает, что возвращенные бойцы хотят вернуться на службу в рядах войск национальной гвардии РФ. Больше восьми месяцев назад в ходе боев у бойцов одного из разведывательных подразделений закончились боеприпасы. Два уроженца Северной Осетии и один уроженец Ставропольского края попали в украинский плен после того, как неделю предпринимали попытки выйти к российским силам, помогая раненому солдату. Ранее сообщалось, что из плена противника вернули троих российских летчиков. Минобороны РФ отметили, что в плену им грозила смертная казнь. Они прошли лечение в медучреждениях Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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