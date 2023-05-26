26 мая 2023

Пермяк заколол ножом своего собутыльника и сбежал

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Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Подозреваемый во время ссоры ударил ножом своего знакомого Фото:

Житель Чайковского (Пермский край) поссорился со своим собутыльником, после чего ударил его ножом и сбежал. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что во время распития алкоголя между подозреваемым и его знакомым произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял нож и ударил им оппонента. Из-за полученного ранения потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся», — сообщается на сайте ведомства.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

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Житель Чайковского (Пермский край) поссорился со своим собутыльником, после чего ударил его ножом и сбежал. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что во время распития алкоголя между подозреваемым и его знакомым произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял нож и ударил им оппонента. Из-за полученного ранения потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся», — сообщается на сайте ведомства. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также ведется сбор и закрепление доказательственной базы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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