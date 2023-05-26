Пермяк заколол ножом своего собутыльника и сбежал

27 мая 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Подозреваемый во время ссоры ударил ножом своего знакомого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чайковского (Пермский край) поссорился со своим собутыльником, после чего ударил его ножом и сбежал. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что во время распития алкоголя между подозреваемым и его знакомым произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял нож и ударил им оппонента. Из-за полученного ранения потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся», — сообщается на сайте ведомства. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

Житель Чайковского (Пермский край) поссорился со своим собутыльником, после чего ударил его ножом и сбежал. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что во время распития алкоголя между подозреваемым и его знакомым произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял нож и ударил им оппонента. Из-за полученного ранения потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся», — сообщается на сайте ведомства. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также ведется сбор и закрепление доказательственной базы.