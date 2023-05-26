Пермяк заколол ножом своего собутыльника и сбежал

Житель Чайковского (Пермский край) поссорился со своим собутыльником, после чего ударил его ножом и сбежал. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Установлено, что во время распития алкоголя между подозреваемым и его знакомым произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял нож и ударил им оппонента. Из-за полученного ранения потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся», — сообщается на сайте ведомства.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также ведется сбор и закрепление доказательственной базы.
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