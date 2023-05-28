Кандидат Куйвашева одержал первую победу в борьбе за место в свердловском заксо

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников поборется за вакантный мандат областного парламента по Ирбитскому округу. Как стало известно URA.RU из результатов праймериз, он одержал победу на предварительном голосовании «Единой России» и станет кандидатом от партии на сентябрьских довыборах.
Согласно результатам недельных праймериз, Коробейников занял первое место с огромным отрывом. За него отдали голоса 8054 избирателя. Его ближайший преследователь — ассистент кафедры УрГЭУ Олеся Белобородова — получила 1131 голос. Отставной офицер Владимир Афонин, связанный с депутатом Госдумы Максимом Ивановым и считавшийся претендентом на второе место, стал лишь третьим с результатом в 881 голос.
«За три месяца моего активного знакомства с территорией округа удалось провести более ста встреч с трудовыми коллективами и общественными объединениями, посетить множество массовых мероприятий. У меня сформировалось четкое понимание о направлениях моей работы на ближайшее время. Все озвученные на встречах вопросы и проблемы малых городов и сельских поселений мне близки и понятны. Самое главное: знаю, как мы их будем эффективно решать — всей командой нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева», — прокомментировал Коробейников свою победу.
Депутатское кресло в заксо вакантно с прошлой осени, когда многолетний представитель Ирбитского округа Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Сменщика искали несколько месяцев, в результате выдвинуть было решено депутата-списочника Коробейникова. Он с 2011 года работает в парламенте и прежде избирался в Богдановичском округе. В случае его перехода в Ирбит Богдановичский округ окончательно станет вотчиной спикера заксо Людмилы Бабушкиной. Довыборы пройдут 10 сентября.
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