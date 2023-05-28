В Челябинске тополиный пух полетел на 18 дней раньше

Пух может стать причиной пожаров
Тополиный пух в Челябинске полетел на 18 дней раньше. Об этом на аппаратном совещании в администрации 29 мая сообщила мэр Наталья Котова.
«Мы по календарю посмотрели, в этом году на 18 дней раньше пух появился в городе. Необходимо его прибить», — дала поручение Котова.
Вице-мэр Андрей Ксензов заявил, что для борьбы с пылью и пухом на дорогах привлечена группировка из 11 машин с поливом. Поливайки будут захватывать не только дороги, но и придорожные газоны и деревья, чтобы сохранить их в жару.
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