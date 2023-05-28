В Челябинске тополиный пух полетел на 18 дней раньше

29 мая 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Пух может стать причиной пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тополиный пух в Челябинске полетел на 18 дней раньше. Об этом на аппаратном совещании в администрации 29 мая сообщила мэр Наталья Котова. «Мы по календарю посмотрели, в этом году на 18 дней раньше пух появился в городе. Необходимо его прибить», — дала поручение Котова. Вице-мэр Андрей Ксензов заявил, что для борьбы с пылью и пухом на дорогах привлечена группировка из 11 машин с поливом. Поливайки будут захватывать не только дороги, но и придорожные газоны и деревья, чтобы сохранить их в жару.

Тополиный пух в Челябинске полетел на 18 дней раньше. Об этом на аппаратном совещании в администрации 29 мая сообщила мэр Наталья Котова. «Мы по календарю посмотрели, в этом году на 18 дней раньше пух появился в городе. Необходимо его прибить», — дала поручение Котова. Вице-мэр Андрей Ксензов заявил, что для борьбы с пылью и пухом на дорогах привлечена группировка из 11 машин с поливом. Поливайки будут захватывать не только дороги, но и придорожные газоны и деревья, чтобы сохранить их в жару.