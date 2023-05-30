Путин в курсе ударов беспилотников по Москве

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин знает об атаках вражеских БПЛА по Москве Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Президент РФ Владимир Путин знает об ударах украинских беспилотников по Москве. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Рабочий день начался у президента рано. Получал в прямом режиме информацию по линии Минобороны, от [главы Москвы Сергея] Собянина, губернатора Подмосковья [Андрея Воробьева], МЧС», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что все сработали хорошо при отражении атаки беспилотников, в том числе и средства ПВО.

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Президент РФ Владимир Путин знает об ударах украинских беспилотников по Москве. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Рабочий день начался у президента рано. Получал в прямом режиме информацию по линии Минобороны, от [главы Москвы Сергея] Собянина, губернатора Подмосковья [Андрея Воробьева], МЧС», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что все сработали хорошо при отражении атаки беспилотников, в том числе и средства ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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