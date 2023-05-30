Путин в курсе ударов беспилотников по Москве

Владимир Путин знает об атаках вражеских БПЛА по Москве
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Президент РФ Владимир Путин знает об ударах украинских беспилотников по Москве. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Рабочий день начался у президента рано. Получал в прямом режиме информацию по линии Минобороны, от [главы Москвы Сергея] Собянина, губернатора Подмосковья [Андрея Воробьева], МЧС», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что все сработали хорошо при отражении атаки беспилотников, в том числе и средства ПВО.
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