Захарова придумала новый термин, комментируя атаки на Москву

Захарова заявила о подлейшей позиции Запада по атакам БПЛА на Москву

31 мая 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Западных коллег следует называть «невкурсантами», заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Запад, отказавшийся давать оценку атакам беспилотниками ВСУ на дома в Москве, поступил подло. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав западных представителей «новым термином — невкурсантами». «Я, по-моему, изобрела новый термин. Я считаю, что их стоит называть невкурсанты. То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Новость по теме ПВО России отбила атаки беспилотников ВСУ по Москве: главное к вечеру 30 мая Она обратила внимание, что Запад комментирует только то, что им выгодно. «А это — пропаганда», — заключила Захарова. Москва была атакована утром 30 мая украинскими беспилотниками. Российская ПВО сбила восемь дронов.

Запад, отказавшийся давать оценку атакам беспилотниками ВСУ на дома в Москве, поступил подло. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав западных представителей «новым термином — невкурсантами». «Я, по-моему, изобрела новый термин. Я считаю, что их стоит называть невкурсанты. То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она обратила внимание, что Запад комментирует только то, что им выгодно. «А это — пропаганда», — заключила Захарова. Москва была атакована утром 30 мая украинскими беспилотниками. Российская ПВО сбила восемь дронов.