Захарова придумала новый термин, комментируя атаки на Москву

Захарова заявила о подлейшей позиции Запада по атакам БПЛА на Москву
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Западных коллег следует называть «невкурсантами», заявила Мария Захарова Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Запад, отказавшийся давать оценку атакам беспилотниками ВСУ на дома в Москве, поступил подло. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав западных представителей «новым термином — невкурсантами».

«Я, по-моему, изобрела новый термин. Я считаю, что их стоит называть невкурсанты. То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

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Она обратила внимание, что Запад комментирует только то, что им выгодно. «А это — пропаганда», — заключила Захарова.

Москва была атакована утром 30 мая украинскими беспилотниками. Российская ПВО сбила восемь дронов.

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Запад, отказавшийся давать оценку атакам беспилотниками ВСУ на дома в Москве, поступил подло. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав западных представителей «новым термином — невкурсантами». «Я, по-моему, изобрела новый термин. Я считаю, что их стоит называть невкурсанты. То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она обратила внимание, что Запад комментирует только то, что им выгодно. «А это — пропаганда», — заключила Захарова. Москва была атакована утром 30 мая украинскими беспилотниками. Российская ПВО сбила восемь дронов.
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