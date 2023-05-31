Захарова придумала новый термин, комментируя атаки на Москву

Запад, отказавшийся давать оценку атакам беспилотниками ВСУ на дома в Москве, поступил подло. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав западных представителей «новым термином — невкурсантами».
«Я, по-моему, изобрела новый термин. Я считаю, что их стоит называть невкурсанты. То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она обратила внимание, что Запад комментирует только то, что им выгодно. «А это — пропаганда», — заключила Захарова.
Москва была атакована утром 30 мая украинскими беспилотниками. Российская ПВО сбила восемь дронов.
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