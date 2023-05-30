30 мая 2023

Глава Перми отреагировал на жалобы горожан о духоте в автобусах

Мэр Перми Демкин заставит перевозчиков включать кондиционеры в автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автобус, автовокзал пермь
Согласно контракту, кондиционеры должны включать почти все перевозчики Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин пообещал заставить городских перевозчиков включать кондиционеры в общественном транспорте. На отключенные кондиционеры и духоту в автобусах главе города массово жаловались горожане, о чем мэр написал в своем telegram-канале.

«С наступлением жаркой погоды ежедневно получаю сообщения о духоте и выключенных кондиционерах в общественном транспорте. Поручил руководителю департамента транспорта Анатолию Путину сегодня же собрать всех перевозчиков и популярно объяснить, что так делать нельзя», — написал мэр. Также Демкин отметил, что из-за духоты пермякам часто становится плохо в транспорте и им приходится выходить, не доезжая до своей остановки.

После массовых жалоб пермяков контрольная служба МКУ «Гортранс» начала проверять общественный транспорт, где кондиционеры должны быть включены по контракту, то есть в 90% всех маршрутов города. После проведения122 проверок было выявлено более 30 нарушений. Среди причин перевозчики указывали экономию расхода топлива и неработающее оборудование. Как отметил мэр, такие оправдания не являются причиной для правонарушений.

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Мэр Перми Алексей Демкин пообещал заставить городских перевозчиков включать кондиционеры в общественном транспорте. На отключенные кондиционеры и духоту в автобусах главе города массово жаловались горожане, о чем мэр написал в своем telegram-канале. «С наступлением жаркой погоды ежедневно получаю сообщения о духоте и выключенных кондиционерах в общественном транспорте. Поручил руководителю департамента транспорта Анатолию Путину сегодня же собрать всех перевозчиков и популярно объяснить, что так делать нельзя», — написал мэр. Также Демкин отметил, что из-за духоты пермякам часто становится плохо в транспорте и им приходится выходить, не доезжая до своей остановки. После массовых жалоб пермяков контрольная служба МКУ «Гортранс» начала проверять общественный транспорт, где кондиционеры должны быть включены по контракту, то есть в 90% всех маршрутов города. После проведения122 проверок было выявлено более 30 нарушений. Среди причин перевозчики указывали экономию расхода топлива и неработающее оборудование. Как отметил мэр, такие оправдания не являются причиной для правонарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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