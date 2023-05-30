Глава Перми отреагировал на жалобы горожан о духоте в автобусах

Мэр Перми Демкин заставит перевозчиков включать кондиционеры в автобусах

31 мая 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Согласно контракту, кондиционеры должны включать почти все перевозчики Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин пообещал заставить городских перевозчиков включать кондиционеры в общественном транспорте. На отключенные кондиционеры и духоту в автобусах главе города массово жаловались горожане, о чем мэр написал в своем telegram-канале. «С наступлением жаркой погоды ежедневно получаю сообщения о духоте и выключенных кондиционерах в общественном транспорте. Поручил руководителю департамента транспорта Анатолию Путину сегодня же собрать всех перевозчиков и популярно объяснить, что так делать нельзя», — написал мэр. Также Демкин отметил, что из-за духоты пермякам часто становится плохо в транспорте и им приходится выходить, не доезжая до своей остановки. После массовых жалоб пермяков контрольная служба МКУ «Гортранс» начала проверять общественный транспорт, где кондиционеры должны быть включены по контракту, то есть в 90% всех маршрутов города. После проведения122 проверок было выявлено более 30 нарушений. Среди причин перевозчики указывали экономию расхода топлива и неработающее оборудование. Как отметил мэр, такие оправдания не являются причиной для правонарушений.

Мэр Перми Алексей Демкин пообещал заставить городских перевозчиков включать кондиционеры в общественном транспорте. На отключенные кондиционеры и духоту в автобусах главе города массово жаловались горожане, о чем мэр написал в своем telegram-канале. «С наступлением жаркой погоды ежедневно получаю сообщения о духоте и выключенных кондиционерах в общественном транспорте. Поручил руководителю департамента транспорта Анатолию Путину сегодня же собрать всех перевозчиков и популярно объяснить, что так делать нельзя», — написал мэр. Также Демкин отметил, что из-за духоты пермякам часто становится плохо в транспорте и им приходится выходить, не доезжая до своей остановки. После массовых жалоб пермяков контрольная служба МКУ «Гортранс» начала проверять общественный транспорт, где кондиционеры должны быть включены по контракту, то есть в 90% всех маршрутов города. После проведения122 проверок было выявлено более 30 нарушений. Среди причин перевозчики указывали экономию расхода топлива и неработающее оборудование. Как отметил мэр, такие оправдания не являются причиной для правонарушений.