Депутат Рады пожаловалась в полицию на исполнителя песен Цоя

03 июня 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

В Львове на молодого человека подали заявление в полицию за исполнение песен Виктора Цоя Фото: Александр Мамаев © URA.RU На местного жителя Украины в полицию подали заявление за исполнение песен советского исполнителя Виктора Цоя. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа, которая и инициировала обращение. «Заявление в полицию написала вчера вечером», — заявила Наталья Пипа в соцсетях. В качестве причины своего поступка она обращает внимание, что молодой человек, исполнявший песни Цоя, не отреагировал на ее замечание. Депутат подчеркнула, что житель нарушал закон страны о запрете на исполнение песен на русском языке. Отмечалось, что песни Цоя исполнял житель Одессы. Он пел их в центре Львова. На Украине активно пропагандируют русофобию. Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал депутата Рады за русскую речь в прямом эфире и пообещал его «вышвырнуть из страны». Украина отменяет русский язык, культуру и историю, в том числе, День Победы.

На местного жителя Украины в полицию подали заявление за исполнение песен советского исполнителя Виктора Цоя. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа, которая и инициировала обращение. «Заявление в полицию написала вчера вечером», — заявила Наталья Пипа в соцсетях. В качестве причины своего поступка она обращает внимание, что молодой человек, исполнявший песни Цоя, не отреагировал на ее замечание. Депутат подчеркнула, что житель нарушал закон страны о запрете на исполнение песен на русском языке. Отмечалось, что песни Цоя исполнял житель Одессы. Он пел их в центре Львова. На Украине активно пропагандируют русофобию. Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал депутата Рады за русскую речь в прямом эфире и пообещал его «вышвырнуть из страны». Украина отменяет русский язык, культуру и историю, в том числе, День Победы.