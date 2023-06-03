Депутат Рады пожаловалась в полицию на исполнителя песен Цоя

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Пешеходный переход под проспектом Ленина. Тоннель Виктора Цоя. Екатеринбург, пешеходный переход, тоннель, цой виктор
В Львове на молодого человека подали заявление в полицию за исполнение песен Виктора Цоя Фото:

На местного жителя Украины в полицию подали заявление за исполнение песен советского исполнителя Виктора Цоя. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа, которая и инициировала обращение.

«Заявление в полицию написала вчера вечером», — заявила Наталья Пипа в соцсетях. В качестве причины своего поступка она обращает внимание, что молодой человек, исполнявший песни Цоя, не отреагировал на ее замечание. Депутат подчеркнула, что житель нарушал закон страны о запрете на исполнение песен на русском языке. Отмечалось, что песни Цоя исполнял житель Одессы. Он пел их в центре Львова.

На Украине активно пропагандируют русофобию. Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал депутата Рады за русскую речь в прямом эфире и пообещал его «вышвырнуть из страны». Украина отменяет русский язык, культуру и историю, в том числе, День Победы.

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На местного жителя Украины в полицию подали заявление за исполнение песен советского исполнителя Виктора Цоя. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа, которая и инициировала обращение. «Заявление в полицию написала вчера вечером», — заявила Наталья Пипа в соцсетях. В качестве причины своего поступка она обращает внимание, что молодой человек, исполнявший песни Цоя, не отреагировал на ее замечание. Депутат подчеркнула, что житель нарушал закон страны о запрете на исполнение песен на русском языке. Отмечалось, что песни Цоя исполнял житель Одессы. Он пел их в центре Львова. На Украине активно пропагандируют русофобию. Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал депутата Рады за русскую речь в прямом эфире и пообещал его «вышвырнуть из страны». Украина отменяет русский язык, культуру и историю, в том числе, День Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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