Секретарь СНБО Украины резко раскритиковал депутата Рады за русскую речь в эфире

Тем, кто считает, что на украинских эфирах должна звучать русская речь — не место на Украине. С такой позицией выступил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Недобиткам из так называемого „русского мира“, считающие, что на украинских эфирах они имеют право разговаривать на „русском“, не место на Украине», — заявил Алексей Данилов в Twitter, раскритиковав депутата Верховной Рады Максима Бужанского. Глава нацбезопасности подчеркнул, что все провластные политики «будут выброшены из страны».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские политики являются русофобами. Украина проводит соответствующую политику в стране, отменяя русский язык и культуру. В стране переименовываются улицы, запрещают русский язык в различных сферах. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что США потакают русофобии, передает «Федеральное агентство новостей». Помимо Украины русофобию проявляет и Польша, пишет «Национальная служба новостей».
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