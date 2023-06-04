Пермяк выплачивал 200 рублей в месяц ребенку в качестве алиментов

05 июня 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Пермяк решил избежать уголовного наказания, выплачивая ребенку 200 рублей в месяц Фото: Александр Мамаев © URA.RU Судебные приставы возбудили уголовное дело на жителя Перми за неуплату средств на содержание детей. Сначала пермяк отказывался платить алименты, а после административного наказания стал платить ребенку 200 рублей в месяц, сообщает сайт судебных приставов Пермского края. «Избежать незавидной участи мужчина решил не самым верным способом: он начал перечислять своему ребенку по 200 рублей в месяц, считая, что этого будет вполне достаточно», — говорится на сайте. Мужчина думал, что такой суммы будет достаточно, чтобы избавиться от ответственности, но позже на него завели уголовное дело. Мужчина долгое время не выплачивал алименты на содержание ребенка, накопив долг в 400 тысяч рублей. В отношении мужчины завели дело об административном правонарушении и назначили ему наказание в виде 50 часов обязательных работ. По решению приставов отец должен был отдавать четверть зарплаты на содержание ребенка, но пермяк решил схитрить, выплачивая символическую сумму.

Судебные приставы возбудили уголовное дело на жителя Перми за неуплату средств на содержание детей. Сначала пермяк отказывался платить алименты, а после административного наказания стал платить ребенку 200 рублей в месяц, сообщает сайт судебных приставов Пермского края. «Избежать незавидной участи мужчина решил не самым верным способом: он начал перечислять своему ребенку по 200 рублей в месяц, считая, что этого будет вполне достаточно», — говорится на сайте. Мужчина думал, что такой суммы будет достаточно, чтобы избавиться от ответственности, но позже на него завели уголовное дело. Мужчина долгое время не выплачивал алименты на содержание ребенка, накопив долг в 400 тысяч рублей. В отношении мужчины завели дело об административном правонарушении и назначили ему наказание в виде 50 часов обязательных работ. По решению приставов отец должен был отдавать четверть зарплаты на содержание ребенка, но пермяк решил схитрить, выплачивая символическую сумму.