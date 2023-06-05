05 июня 2023
04 июня 2023

Жителей Березников предупредили о домах, представляющих опасность для детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрушенная больница на улице Большакова. Екатеринбург, заброшенная больница, заброшка
В Березниках находятся дома, которые могут представлять опасность для детей Фото:

В городе Березники (Пермского края) дети проводят досуг в расселенных домах, которые могут представлять угрозу для их жизни и здоровья. На опасные строения обратили внимание авторы паблика «Березники. Провалы» в соцсети «ВКонтакте». Они опубликовали фото заброшенных домов со свисающими на них бетонными плитами. По словам очевидцев, дома никем не охраняются.

«Расселенные дома не имеют ограждений: балконные плиты, держатся на „честном слове“. По этим домам туда-сюда бегают дети. И если взрослый человек может предусмотреть падение такой плиты, то дети, как правило об этом не думают!», — предупреждают авторы паблика «Березники. Провалы». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации города. В мэрии пообещали подготовить ответ по поводу представленной в соцсети информации.

В Пермском крае сообщить об опасных объектах, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей, можно в оперативный штаб. Его возглавляет детский омбудсмен Светлана Денисова. Одной из таких территорий является зона техногенной аварии в Березниках, где в том числе, находятся расселенные дома. URA.RU ранее писало, что в текущем году власти Березников намерены расселить 55 домов, признанных аварийными из-за провалов.

Аварийные дома в Березниках.
Аварийные дома в Березниках.
Фото:
Аварийные дома угрожают безопасности детей в Березниках.
Аварийные дома угрожают безопасности детей в Березниках.
Фото:

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В городе Березники (Пермского края) дети проводят досуг в расселенных домах, которые могут представлять угрозу для их жизни и здоровья. На опасные строения обратили внимание авторы паблика «Березники. Провалы» в соцсети «ВКонтакте». Они опубликовали фото заброшенных домов со свисающими на них бетонными плитами. По словам очевидцев, дома никем не охраняются. «Расселенные дома не имеют ограждений: балконные плиты, держатся на „честном слове“. По этим домам туда-сюда бегают дети. И если взрослый человек может предусмотреть падение такой плиты, то дети, как правило об этом не думают!», — предупреждают авторы паблика «Березники. Провалы». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации города. В мэрии пообещали подготовить ответ по поводу представленной в соцсети информации. В Пермском крае сообщить об опасных объектах, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей, можно в оперативный штаб. Его возглавляет детский омбудсмен Светлана Денисова. Одной из таких территорий является зона техногенной аварии в Березниках, где в том числе, находятся расселенные дома. URA.RU ранее писало, что в текущем году власти Березников намерены расселить 55 домов, признанных аварийными из-за провалов.
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