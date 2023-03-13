В Пермском крае создан оперштаб, отвечающий за безопасность детей

14 марта 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Жители Прикамье могут сообщать о местах, которые представляют угрозу для детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае власти создали оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности детей. Его работу курирует уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Денисова. В информации, которая опубликована в официальных пабликах муниципалитетов края в соцсети «ВКонтакте», сказано, что в штабе работает горячая линия. Каждый житель региона может сообщить об опасных объектах, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей. «В регионе создан оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности детей. Сообщить о случаях возможного причинения вреда здоровью и жизни детей можно по телефонам горячей линии: 235-15-19, 235-15-95, а также по электронной почте: perm-deti@mail.ru», — сообщается в пабликах. В 2022 году в поселке Верхнечусовские городки погибла 6-летняя девочка. Ребенок был найден в открытом колодце. После этого волонтеры проверили в населенном пункте все пожарные колодцы и нанесли их на карту. В Березниках власти предупредили подростков об опасности нахождения в зоне техногенной аварии. Чиновники считают, что провалы могут нанести здоровью подрастающего поколения физический и психологический вред.

В Пермском крае власти создали оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности детей. Его работу курирует уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Денисова. В информации, которая опубликована в официальных пабликах муниципалитетов края в соцсети «ВКонтакте», сказано, что в штабе работает горячая линия. Каждый житель региона может сообщить об опасных объектах, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей. «В регионе создан оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности детей. Сообщить о случаях возможного причинения вреда здоровью и жизни детей можно по телефонам горячей линии: 235-15-19, 235-15-95, а также по электронной почте: perm-deti@mail.ru», — сообщается в пабликах. В 2022 году в поселке Верхнечусовские городки погибла 6-летняя девочка. Ребенок был найден в открытом колодце. После этого волонтеры проверили в населенном пункте все пожарные колодцы и нанесли их на карту. В Березниках власти предупредили подростков об опасности нахождения в зоне техногенной аварии. Чиновники считают, что провалы могут нанести здоровью подрастающего поколения физический и психологический вред.