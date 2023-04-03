Власти Березников избавятся от десятков домов в городе из-за провалов

04 апреля 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Березниковцы получат новое жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Березники Пермского края в текущем году будет снесено 55 домов, признанных аварийными из-за провалов. Такое решение принято городскими властями, сообщают местные СМИ. «До конца этого года планируется снести 55 домов, из них 37- многоквартирных, 18 — частных», — говорится в сюжете телекомпании «Верхнекамье ТВ», которая уточняет, что переселение ведется «из-за техногенной аварии». Так, по улице Котовского будут расселены 11 многоквартирных домов, а по улице Свердлова — 10, три из них сейчас находятся в стадии сноса. Кроме этого, под снос пойдут дома по улицам Ломоносова, Ленина, Шевченко, Шахтерской, Юбилейной, Тельмана, Калинина и Свободы. По состоянию на конец марта текущего года, из шести тысяч березниковцев, чьи дома подлежат сносу, пять с половиной тысяч уже переехали в новое жилье, которое возводится на правом берегу Березников. Масштабная стройка находится на контроле федеральных властей. На строительство нового микрорайона для переселенцев ранее было выделено свыше четырех млрд рублей. Первые провалы появились в Березниках в 2006 году в результате техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия». Региональные власти рассчитывают завершить переселение жителей в 2023 году.

В городе Березники Пермского края в текущем году будет снесено 55 домов, признанных аварийными из-за провалов. Такое решение принято городскими властями, сообщают местные СМИ. «До конца этого года планируется снести 55 домов, из них 37- многоквартирных, 18 — частных», — говорится в сюжете телекомпании «Верхнекамье ТВ», которая уточняет, что переселение ведется «из-за техногенной аварии». Так, по улице Котовского будут расселены 11 многоквартирных домов, а по улице Свердлова — 10, три из них сейчас находятся в стадии сноса. Кроме этого, под снос пойдут дома по улицам Ломоносова, Ленина, Шевченко, Шахтерской, Юбилейной, Тельмана, Калинина и Свободы. По состоянию на конец марта текущего года, из шести тысяч березниковцев, чьи дома подлежат сносу, пять с половиной тысяч уже переехали в новое жилье, которое возводится на правом берегу Березников. Масштабная стройка находится на контроле федеральных властей. На строительство нового микрорайона для переселенцев ранее было выделено свыше четырех млрд рублей. Первые провалы появились в Березниках в 2006 году в результате техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия». Региональные власти рассчитывают завершить переселение жителей в 2023 году.