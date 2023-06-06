Под Челябинском произошло смертельное ДТП. Фото

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Водитель Нивы Шевроле совершил аварию на встречной полосе и опрокинулся в водоем Фото:

В Копейске Челябинской области на улице Вдовина, в районе дома №15/1, произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«По предварительным данным, водитель-мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем „Сузуки“, под управлением водителя 1973 года рождения. После чего автомобиль „Шевроле Нива“ съехал в водоем. Водитель автомобиля „Шевроле Нива“ погиб», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В областном УГИБДД добавили, что водитель автомобиля «Сузуки» — женщина 1973 года рождения — госпитализирована. Пассажир 1961 года рождения не пострадал.

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В Копейске Челябинской области на улице Вдовина, в районе дома №15/1, произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «По предварительным данным, водитель-мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем „Сузуки“, под управлением водителя 1973 года рождения. После чего автомобиль „Шевроле Нива“ съехал в водоем. Водитель автомобиля „Шевроле Нива“ погиб», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном УГИБДД добавили, что водитель автомобиля «Сузуки» — женщина 1973 года рождения — госпитализирована. Пассажир 1961 года рождения не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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