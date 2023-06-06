В Копейске Челябинской области на улице Вдовина, в районе дома №15/1, произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«По предварительным данным, водитель-мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем „Сузуки“, под управлением водителя 1973 года рождения. После чего автомобиль „Шевроле Нива“ съехал в водоем. Водитель автомобиля „Шевроле Нива“ погиб», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В областном УГИБДД добавили, что водитель автомобиля «Сузуки» — женщина 1973 года рождения — госпитализирована. Пассажир 1961 года рождения не пострадал.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.