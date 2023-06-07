В Удмуртии отравился суррогатом еще один местный житель

В Удмуртии 41-летний мужчина отравился суррогатным алкоголем. В данный момент пациент находится в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.
«В токсикологическое отделение ГКБ 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем», — написала Эльвира Пинчук в своем
Сейчас потерпевшему оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, он пил алкогольный напиток из бутылки, которую ему предложил незнакомец, заключила Пинчук.
Ранее стало известно об отравившихся сидром в Ульяновской области. Спустя время число пострадавших от опасного напитка в регионе возросло до 62 человек, 20 из которых погибли. Также, по данным Минздрава России, количество получивших отравление от сидра в стране выросло до 90 человек.
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