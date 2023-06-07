В Удмуртии отравился суррогатом еще один местный житель

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Отравившийся суррогатным сидром мужчина находится в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

В Удмуртии 41-летний мужчина отравился суррогатным алкоголем. В данный момент пациент находится в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

«В токсикологическое отделение ГКБ 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем», — написала Эльвира Пинчук в своем telegram-канале. По ее словам, мужчина находится в тяжелом состоянии, также у него выявили расстройство зрения.

Сейчас потерпевшему оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, он пил алкогольный напиток из бутылки, которую ему предложил незнакомец, заключила Пинчук.

Ранее стало известно об отравившихся сидром в Ульяновской области. Спустя время число пострадавших от опасного напитка в регионе возросло до 62 человек, 20 из которых погибли. Также, по данным Минздрава России, количество получивших отравление от сидра в стране выросло до 90 человек.

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В Удмуртии 41-летний мужчина отравился суррогатным алкоголем. В данный момент пациент находится в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук. «В токсикологическое отделение ГКБ 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем», — написала Эльвира Пинчук в своем telegram-канале. По ее словам, мужчина находится в тяжелом состоянии, также у него выявили расстройство зрения. Сейчас потерпевшему оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, он пил алкогольный напиток из бутылки, которую ему предложил незнакомец, заключила Пинчук. Ранее стало известно об отравившихся сидром в Ульяновской области. Спустя время число пострадавших от опасного напитка в регионе возросло до 62 человек, 20 из которых погибли. Также, по данным Минздрава России, количество получивших отравление от сидра в стране выросло до 90 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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