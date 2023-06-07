Минздрав: число отравившихся сидром в Ульяновской области возросло до 62

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В Ульяновской области сидром отравились 62 человека Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

В Ульяновской области 62 человека отравились сидром. Из них 20 погибших. Об этом сообщает минздрав Ульяновской области.

«По оперативным данным в регионе [Ульяновская область] выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. В 20 случаях отравление привело к летальному исходу», — уточняется на официальном сайте министерства здравоохранения Ульяновской области. Жителей региона предупредили об опасности употребления сидра, а также попросили сообщать о случая выявления напитка под маркой «Мистер Сидр».

В Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра, приведший к массовому отравлению людей по стране, передает Life. В Минздраве РФ уточняли, что по состоянию на 7 июня, в РФ зафиксировано 90 пострадавших человек, сообщает Nation news. 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области произошло массовок отравление местных жителей сидром. Потенциально опасным определили пивной напиток «Мистер Сидр».

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В Ульяновской области 62 человека отравились сидром. Из них 20 погибших. Об этом сообщает минздрав Ульяновской области. «По оперативным данным в регионе [Ульяновская область] выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. В 20 случаях отравление привело к летальному исходу», — уточняется на официальном сайте министерства здравоохранения Ульяновской области. Жителей региона предупредили об опасности употребления сидра, а также попросили сообщать о случая выявления напитка под маркой «Мистер Сидр». В Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра, приведший к массовому отравлению людей по стране, передает Life. В Минздраве РФ уточняли, что по состоянию на 7 июня, в РФ зафиксировано 90 пострадавших человек, сообщает Nation news. 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области произошло массовок отравление местных жителей сидром. Потенциально опасным определили пивной напиток «Мистер Сидр».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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