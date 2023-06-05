«Известия» сообщили о десятках пострадавших от отравления сидром

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, лаборатория, процедурный кабинет, мед кабинет, плазма крови
Среди пострадавших есть несовершеннолетние Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» в Ульяновской области достигло 43 человек. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Количество пострадавших от отравления сидром „Мистер Сидр“ в Ульяновской области достигло 43 человек», — передают слова источника «Известия». Он добавил, что в число пострадавших входят двое несовершеннолетних и беременная женщина. По словам собеседника издания, 26 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в результате употребления суррогатного сидра в Димитровграде Ульяновской области погибли десятки человек. Агентство URA.RU собарло краткую сводку о данном происшествии. В Дмитровграде Ульяновской области двенадцать человек пострадали от отравления алкоголем, из которых шестеро умерли, еще шесть находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Отравления некачественным алкоголем фиксировали на протяжении трех дней, передают «Дни.ру».

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Число пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» в Ульяновской области достигло 43 человек. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Количество пострадавших от отравления сидром „Мистер Сидр“ в Ульяновской области достигло 43 человек», — передают слова источника «Известия». Он добавил, что в число пострадавших входят двое несовершеннолетних и беременная женщина. По словам собеседника издания, 26 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Ранее в результате употребления суррогатного сидра в Димитровграде Ульяновской области погибли десятки человек. Агентство URA.RU собарло краткую сводку о данном происшествии. В Дмитровграде Ульяновской области двенадцать человек пострадали от отравления алкоголем, из которых шестеро умерли, еще шесть находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Отравления некачественным алкоголем фиксировали на протяжении трех дней, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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