07 июня 2023

Спасенную из горящей машины девочку заблокировал в автомобиле отец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрелы Донецка. Донецк, авто, пожар авто, обстрел
Из горящего авто девочку удалось спасти Фото:

Согласно предварительной информации, девочка, оказавшаяся в горящем автомобиле в подмосковном Ступино, была заблокирована в машине своим отцом. Об этом рассказала местная прокуратура.

«По предварительной информации, сегодня в дневное время около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 [года рождения] оставил ее без присмотра внутри автомобиля, который загорелся заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из (автомобиля — прим. URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале Прокуратуры Московской области. Там также отметили, что своевременные действия родственника позволили не допустить того, чтобы девочка пострадала.

Ранее один из жителей подмосковного города Ступино помог 11-летней девочке выбраться из горящего автомобиля. Девочка оказалась заблокирована внутри, передает МК.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Согласно предварительной информации, девочка, оказавшаяся в горящем автомобиле в подмосковном Ступино, была заблокирована в машине своим отцом. Об этом рассказала местная прокуратура. «По предварительной информации, сегодня в дневное время около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 [года рождения] оставил ее без присмотра внутри автомобиля, который загорелся заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из (автомобиля — прим. URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале Прокуратуры Московской области. Там также отметили, что своевременные действия родственника позволили не допустить того, чтобы девочка пострадала. Ранее один из жителей подмосковного города Ступино помог 11-летней девочке выбраться из горящего автомобиля. Девочка оказалась заблокирована внутри, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...