Спасенную из горящей машины девочку заблокировал в автомобиле отец

Согласно предварительной информации, девочка, оказавшаяся в горящем автомобиле в подмосковном Ступино, была заблокирована в машине своим отцом. Об этом рассказала местная прокуратура.
«По предварительной информации, сегодня в дневное время около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 [года рождения] оставил ее без присмотра внутри автомобиля, который загорелся заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из (автомобиля — прим. URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале Прокуратуры Московской области. Там также отметили, что своевременные действия родственника позволили не допустить того, чтобы девочка пострадала.
Ранее один из жителей подмосковного города Ступино помог 11-летней девочке выбраться из горящего автомобиля. Девочка оказалась заблокирована внутри, передает МК.
Согласно предварительной информации, девочка, оказавшаяся в горящем автомобиле в подмосковном Ступино, была заблокирована в машине своим отцом. Об этом рассказала местная прокуратура. «По предварительной информации, сегодня в дневное время около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 [года рождения] оставил ее без присмотра внутри автомобиля, который загорелся заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из (автомобиля — прим. URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале Прокуратуры Московской области. Там также отметили, что своевременные действия родственника позволили не допустить того, чтобы девочка пострадала. Ранее один из жителей подмосковного города Ступино помог 11-летней девочке выбраться из горящего автомобиля. Девочка оказалась заблокирована внутри, передает МК.