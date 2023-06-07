Спасенную из горящей машины девочку заблокировал в автомобиле отец 07 июня 2023 в 23:29 Размер текста - 17 + Из горящего авто девочку удалось спасти Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Согласно предварительной информации, девочка, оказавшаяся в горящем автомобиле в подмосковном Ступино, была заблокирована в машине своим отцом. Об этом рассказала местная прокуратура. «По предварительной информации, сегодня в дневное время около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 [года рождения] оставил ее без присмотра внутри автомобиля, который загорелся заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из (автомобиля — прим. URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале Прокуратуры Московской области. Там также отметили, что своевременные действия родственника позволили не допустить того, чтобы девочка пострадала. Ранее один из жителей подмосковного города Ступино помог 11-летней девочке выбраться из горящего автомобиля. Девочка оказалась заблокирована внутри, передает МК . Согласно предварительной информации, девочка, оказавшаяся в горящем автомобиле в подмосковном Ступино, была заблокирована в машине своим отцом. Об этом рассказала местная прокуратура. «По предварительной информации, сегодня в дневное время около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 [года рождения] оставил ее без присмотра внутри автомобиля, который загорелся заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из (автомобиля — прим. URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале Прокуратуры Московской области. Там также отметили, что своевременные действия родственника позволили не допустить того, чтобы девочка пострадала. Ранее один из жителей подмосковного города Ступино помог 11-летней девочке выбраться из горящего автомобиля. Девочка оказалась заблокирована внутри, передает МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям