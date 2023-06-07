Вице-губернатор ХМАО Генкель покинул пост ради должности в корпорации ВЭБ.РФ

Вице-губернатор ХМАО Генкель уходит на повышение в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Роман Генкель, возглавлявший региональный департамент экономического развития, ушел в отставку. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства округа.

«С 9 июня 2023 года покидает пост директора департамента экономического развития — заместителя губернатора ХМАО Генкель в связи с переходом на новое место работы. Исполнение обязанностей директора департамента и заместителя губернатора Югры с 10 июня возложено на Владимира Утбанова, заместителя руководителя ведомства», — сообщает югорское правительство.

Генкель поблагодарил команду ХМАО и лично губернатора Наталью Комарову и уточнил, что в новом статусе продолжит взаимодействие с регионом. Информация о его назначении на пост вице-президента Российского экспортного центра (входит в структуру корпорации ВЭБ.РФ — прим. URA.RU) появилась на сайте ведомства. «Основной его задачей на новой должности станет расширение присутствия РЭЦ за рубежом, усиление позиций в регионах, наращивание числа партнеров. Он будет отвечать за развитие нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сетей и партнерскую политику», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало о планирующейся отставке Генкеля. Губернатор ХМАО поставила ему условие, что чиновник покинет пост, если успешно проведет международный IT-форум в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС.