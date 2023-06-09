На Украине погиб свердловский боец ЧВК «Вагнер»

10 июня 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

Свердловчанин отправился на фронт спецоперации на Украине добровольцем Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Новоуральска (Свердловская область) Максим Чумаков. Об этом заявил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Сегодня город прощается с героем специальной военной операции, бойцом ЧВК „Вагнер“ Максимом Романовичем Чумаковым. Ему было 23 года», — написал Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Новоуральска, боец отправился на фронт СВО добровольцем. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал», — добавил Тюменцев. Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. В мае глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска).

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Новоуральска (Свердловская область) Максим Чумаков. Об этом заявил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Сегодня город прощается с героем специальной военной операции, бойцом ЧВК „Вагнер“ Максимом Романовичем Чумаковым. Ему было 23 года», — написал Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Новоуральска, боец отправился на фронт СВО добровольцем. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал», — добавил Тюменцев. Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. В мае глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска).