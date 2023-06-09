09 июня 2023

На Украине погиб свердловский боец ЧВК «Вагнер»

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Свердловчанин отправился на фронт спецоперации на Украине добровольцем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Новоуральска (Свердловская область) Максим Чумаков. Об этом заявил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«Сегодня город прощается с героем специальной военной операции, бойцом ЧВК „Вагнер“ Максимом Романовичем Чумаковым. Ему было 23 года», — написал Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам мэра Новоуральска, боец отправился на фронт СВО добровольцем. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал», — добавил Тюменцев.

Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. В мае глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска).

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В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Новоуральска (Свердловская область) Максим Чумаков. Об этом заявил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Сегодня город прощается с героем специальной военной операции, бойцом ЧВК „Вагнер“ Максимом Романовичем Чумаковым. Ему было 23 года», — написал Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Новоуральска, боец отправился на фронт СВО добровольцем. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал», — добавил Тюменцев. Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. В мае глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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