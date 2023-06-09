На Украине погиб свердловский боец ЧВК «Вагнер»

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Новоуральска (Свердловская область) Максим Чумаков. Об этом заявил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.
«Сегодня город прощается с героем специальной военной операции, бойцом ЧВК „Вагнер“ Максимом Романовичем Чумаковым. Ему было 23 года», — написал Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам мэра Новоуральска, боец отправился на фронт СВО добровольцем. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал», — добавил Тюменцев.
Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. В мае глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска).
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