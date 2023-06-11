В Перми ночь на 300-летний юбилей города стала самой холодной за 100 лет

Предыдущий рекорд продержался более 100 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В ночь на 12 июня, когда город празднует 300-летний юбилей, был установлен новый температурный рекорд, установленный более 100 лет назад. Об этом рассказали прикамские метеорологи.

«В столице Прикамья установлен новый суточный рекорд минимальной температуры для 12 июня. На метеостанции минимум составил +0,8 градуса, что на 0,1 градуса холоднее прежнего рекорда, который был установлен в 1919 года. Кроме того было зафиксировано самое низкое значение летней температуры в Перми с 2018 года (тогда в ночь на 2 июня было -0,2 градуса)», — написано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

По данным метеорологов, в ряде территорий края в ночь с 11 на 12 июня была зафиксирована отрицательная температура. Прохладнее всего было в Кунгуре, там столбик термометра опустился до отметки в -1,1 градуса.