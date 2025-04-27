Куда дешевле слетать на майские праздники из Перми

На майские праздники туроператоры предлагают путевки в разные направления по России и за рубеж. Дешевле всего отправиться в Дагестан или Санкт-Петербург. Туры туда начинаются от 74,6-76,8 тысячи рублей на двоих, рассказала URA.RU директор пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«На майские праздники идет большой спрос на Дагестан. Путевка на три ночи, например, с 1 по 4 мая на двоих стоит от 76,8 тысячи рублей. В цену включены перелет и проживание. Также Дагестан активно бронируют на лето», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Турагент отметила, что, по сравнению с Дагестаном, путевки в Санкт-Петербург не пользуются такой популярностью. Одна из причин — дорогие авиабилеты. С учетом перелета путевка в северную столицу стоит от 74,6 тысячи рублей на двоих на три дня.
Также есть большой спрос на Калининград. Путевки стоят от 81,8 тысячи рублей на двоих. Но по этому направлению свободных номеров в отелях почти не осталось, так как Калининград начинают бронировать еще зимой, отметила турагент.
Далее по цене идет Беларусь. Отдохнуть в санатории с 6 по 10 мая с питанием стоит от 99,5 тысячи рублей на двоих. Собеседница агентства уточнила, что в среднем на это направление цены довольно высокие. Например, в апреле путевка на двоих в средний отель стоила 105 тысяч рублей на двоих на четыре дня.
Среди зарубежных направлений одной из самых бюджетных оказалась Турция. Цены начинаются от 130-140 тысяч рублей на двоих на «все включено» на шесть ночей. Из Перми на майские праздники еще можно улететь в Египет, но цены на него выше, а свободных мест в отелях практически нет.
Турагент отметила, что пермяки часто спрашивают путевки в Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд из Екатеринбурга. В ОАЭ можно слетать от 159,9 тысячи рублей. В цену включен перелет и проживание. В Таиланд путевка стоит от 226,3 тысячи рублей. Кроме проживания и авиабилетов в цену входят завтраки.
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