26 апреля 2025

Традиционный шашлык обойдется пермякам дороже, чем другим жителям ПФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлык из свинины на компанию из 8 человек обойдется жителям Перми в 1711 рублей
Шашлык из свинины на компанию из 8 человек обойдется жителям Перми в 1711 рублей Фото:

В Пермском крае шашлык из свинины, курицы или говядины стоит дороже, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Пермякам также придется больше потратить и на другие продукты для пикника. Индекс шашлыка для регионов РФ рассчитали в Центре стратегических разработок, опубликовав исследование на своем сайте.

«Корзина для пикника на восемь человек, куда входят хлеб, соус, овощи, соленья и безалкогольные напитки, в Прикамье обойдется в 2243 рубля. Мясо для шашлыка из свинины будет стоить 1711 рублей, а из куриных окорочков — 1184 рубля. Любители сосисок или сарделек заплатят 1734 рубля. Ценителям говядины придется заплатить 3577 рублей, а баранины 3741 рубль. Самый дорогой шашлык их красной рыбы — 4651 рубль. Из белой рыбы, например, карпа, — 1288 рублей. Самым доступным видом шашлыка оказался овощной из помидоров. Он обойдется пермякам в 1048 рублей. Стоимость шашлыка из грибов составит 1797 рублей», — говорится в исследовании. 

В других регионах ПФО цены ниже. В среднем по округу корзина для пикника стоит 1919 рублей, шашлык из свинины 1523, а из курицы 1021 рублей, из говядины — 3001, из баранины — 3239, из красной рыбы — 4134, из белой — 1262. Сосиски и сардельки стоят в ПФО в среднем 1539 рублей. В регионах ПФО стоимость шашлыка из помидор составил 859 рублей, а из грибов — 1380 рублей. 

Специалисты Центра стратегических разработок отмечают, что при расчете «индекса шашлыка» не учитывались стоимость мангала, шампуров или решеток, углей или дров, жидкости для розжига и воды для технических нужд, а также необходимое для сервировки «стола».

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В Пермском крае шашлык из свинины, курицы или говядины стоит дороже, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Пермякам также придется больше потратить и на другие продукты для пикника. Индекс шашлыка для регионов РФ рассчитали в Центре стратегических разработок, опубликовав исследование на своем сайте. «Корзина для пикника на восемь человек, куда входят хлеб, соус, овощи, соленья и безалкогольные напитки, в Прикамье обойдется в 2243 рубля. Мясо для шашлыка из свинины будет стоить 1711 рублей, а из куриных окорочков — 1184 рубля. Любители сосисок или сарделек заплатят 1734 рубля. Ценителям говядины придется заплатить 3577 рублей, а баранины 3741 рубль. Самый дорогой шашлык их красной рыбы — 4651 рубль. Из белой рыбы, например, карпа, — 1288 рублей. Самым доступным видом шашлыка оказался овощной из помидоров. Он обойдется пермякам в 1048 рублей. Стоимость шашлыка из грибов составит 1797 рублей», — говорится в исследовании.  В других регионах ПФО цены ниже. В среднем по округу корзина для пикника стоит 1919 рублей, шашлык из свинины 1523, а из курицы 1021 рублей, из говядины — 3001, из баранины — 3239, из красной рыбы — 4134, из белой — 1262. Сосиски и сардельки стоят в ПФО в среднем 1539 рублей. В регионах ПФО стоимость шашлыка из помидор составил 859 рублей, а из грибов — 1380 рублей.  Специалисты Центра стратегических разработок отмечают, что при расчете «индекса шашлыка» не учитывались стоимость мангала, шампуров или решеток, углей или дров, жидкости для розжига и воды для технических нужд, а также необходимое для сервировки «стола».
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© Служба новостей «URA.RU»
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