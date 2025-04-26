В Перми стартовала ежегодная кампания по приведению в порядок городских памятников и мемориалов. Особое внимание уделяется объектам, посвященным Великой Отечественной войне, которые тщательно моют специальными составами и покрывают защитным восковым слоем. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«В Перми начали мыть и чистить городские памятники после зимы. Специалисты не только моют их, но и ремонтируют при необходимости. Особое внимание уделяют памятникам Великой Отечественной войны — их приводят в порядок в первую очередь», — рассказали в администрации города.
Среди первых приведенных в порядок памятников — комплекс «МиГ на взлете», мемориал «Героям фронта и тыла» на эспланаде, мемориал «Скорбящая» на Егошихинском кладбище, а также мемориал Уральскому добровольческому танковому корпусу. Также очищены памятник Владимиру Ленину в Театральном сквере, танк Т-34 и 122-мм пушка А-19 на улице Уральской.
Процесс очистки включает несколько этапов. Сначала памятники моют специальным щадящим химическим составом, безопасным для окружающей растительности, затем его смывают водой и наносят гидрофобизирующее восковое покрытие, защищающее от атмосферных осадков.
Уточняется, что на днях были произведены помывки высотных памятников с помощью автовышки. Сейчас специалисты городского центра охраны памятников приводят в порядок объекты, которые можно мыть вручную с земли.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Чайковском округе сняли с постамента танк Т-34, который побывал в Берлине в 45-м. Боевую машину будут ремонтировать.
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