Чем известен экс-начальник ИК-37 Андрей Шварев, погибший на СВО

Андрей Шварев — бывший заместитель начальника исправительной колонии № 37, расположенной в поселке Половинка Пермского края. Он стал известен в связи с рядом скандалов и расследований, связанных с условиями содержания заключенных и возможными нарушениями прав человека в учреждениях уголовной исполнительной системы. О том, кто такой Андрей Шварев, чем знаменит и за что его судили — читайте в материале ниже.
Андрей Шварев почти всю жизнь проработал в органах исполнительной власти. Его имя стало известно широкой общественности, когда он работал заместителем начальника колонии № 37 в Чусовском районе Пермского края. Тогда осужденный за убийство Руслан Алиев, отбывающий наказание, обвинил Шварева во взяточничестве и поборах. Алиев записал видео, на котором сообщил, что Шварев требовал от него покупать продукты за свой счет для кафе на территории колонии.
Еще на стадии следствия Шварев пытался отправиться на СВО. Он заключил контракт и даже доехал до южной части страны, но в последний момент Минобороны РФ отказало ему в контракте и тот вернулся в пермское СИЗО № 1. В декабре 2024 года Чусовской городской суд признал Шварева виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он обязан был выплатить 5,5 млн рублей уголовного штрафа.
Шварев пытался обжаловать приговор, но когда это ему не удалосьЮ то он все же отправился на СВО. По данным источников URA.RU, он, лишенный по суду звания, попал в штурмовую роту. Вскоре после того, как он попал на фронт, его объявили пропавшим без вести. «Родственники до последнего момента надеялись, что он найдется живым», — пояснил собеседник агентства. Все это время Шварев судился с краевым ГУФСИН из-за невыплаты ему пенсии. В судебном заседании стало известно, что его тело обнаружено и отправлено родственникам для захоронения. Справка о его смерти выдана 22 апреля.
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