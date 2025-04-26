В Пермском крае усилится похолодание

В Пермском крае в ночь на 28 апреля температура упадет до отрицательных значений. Об этом жителей региона предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В ночь на 28 апреля температура воздуха составит от -2 до 3 градусов, на севере Прикамья будет до -7. Дневной прогрев слабый: от 0 до 5 градусов. В Перми — от 0 до 2», — указано в telegram-канале центра.
По прогнозу метеорологов, в краевой столице ночью выпадет умеренный мокрый снег, днем пройдет сильный снегопад. На северо-западе Пермского края будет без существенных осадков. Местами ожидается формирование гололеда и налипание мокрого снега на открытые поверхности. Пермяков призвали проявить бдительность в период непогоды.
В ближайшие 36 часов может выпасть от 20 до 45 мм осадков Это 70–120% от месячной нормы. К утру 28 апреля в отдельных районах региона высота снежного покрова может составить до 20 см.
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