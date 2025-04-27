Прикамью досталось несколько наград престижных туристических премий

Пермь признали одним из лучших городов страны для гастротуризма. Прикамская столица поделила первое место с Воронежем, а гран-при в соответствующей номинации досталось Новосибирску. Полный список победителей всероссийской премии «Туристические города» опубликован на портале организаторов.
«Первые места Перми и номинации: „Город гастрономического туризма“, „Город MICE-туризма“ (деловой туризм — прим. URA.RU), „Город молодежного туризма“ и „Город креативного туризма“. Второе место — „Город туристической сувенирной продукции“», — указано на сайте.
Кудымкар назвали лучшим городом для этнокультурного туризма. Также в рамках премии «Регионы туризма и гостеприимства» край взял гран-при и еще два призовых места.
URA.RU уже писало, что турпоток в Пермском крае в прошлом году достиг 1,4 млн человек. На тематические мероприятия потратили 78,2 млн рублей субсидий. Софинансирование из регионального бюджета — 4,1 млн.
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