27 апреля 2025
26 апреля 2025

Прикамью досталось несколько наград престижных туристических премий

Пермь вошла в тройку лучших городов России для гастротуризма
© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамье, Пермь и Кудымкар взяли сразу несколько номинаций всероссийской премии
Прикамье, Пермь и Кудымкар взяли сразу несколько номинаций всероссийской премии Фото:

Пермь признали одним из лучших городов страны для гастротуризма. Прикамская столица поделила первое место с Воронежем, а гран-при в соответствующей номинации досталось Новосибирску. Полный список победителей всероссийской премии «Туристические города» опубликован на портале организаторов.

«Первые места Перми и номинации: „Город гастрономического туризма“, „Город MICE-туризма“ (деловой туризм — прим. URA.RU), „Город молодежного туризма“ и „Город креативного туризма“. Второе место — „Город туристической сувенирной продукции“», — указано на сайте.

Кудымкар назвали лучшим городом для этнокультурного туризма. Также в рамках премии «Регионы туризма и гостеприимства» край взял гран-при и еще два призовых места.

URA.RU уже писало, что турпоток в Пермском крае в прошлом году достиг 1,4 млн человек. На тематические мероприятия потратили 78,2 млн рублей субсидий. Софинансирование из регионального бюджета — 4,1 млн.

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Пермь признали одним из лучших городов страны для гастротуризма. Прикамская столица поделила первое место с Воронежем, а гран-при в соответствующей номинации досталось Новосибирску. Полный список победителей всероссийской премии «Туристические города» опубликован на портале организаторов. «Первые места Перми и номинации: „Город гастрономического туризма“, „Город MICE-туризма“ (деловой туризм — прим. URA.RU), „Город молодежного туризма“ и „Город креативного туризма“. Второе место — „Город туристической сувенирной продукции“», — указано на сайте. Кудымкар назвали лучшим городом для этнокультурного туризма. Также в рамках премии «Регионы туризма и гостеприимства» край взял гран-при и еще два призовых места. URA.RU уже писало, что турпоток в Пермском крае в прошлом году достиг 1,4 млн человек. На тематические мероприятия потратили 78,2 млн рублей субсидий. Софинансирование из регионального бюджета — 4,1 млн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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