На территории Пермского округа в ДТП с грузовиком погиб пассажир Audi Q5, двум пассажирам легковушки потребовалась помощь медиков. Авария произошла днем 27 апреля на федеральной трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, передает региональная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным, водитель Audi на 15-ом км автодороги допустил наезд на стоящий на краю проезжей части Man в составе полуприцепа Shmits под управлением водителя 1972 года рождения. В результате — травмы несовместимые с жизнью получил пассажир легковушки 1945 года рождения, два других пассажира, в том числе несовершеннолетний, получили телесные повреждения», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.
Пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГАИ проводят проверку для уточнения все обстоятельства происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!