26 апреля 2025

Пассажир легковушки погиб в ДТП с грузовиком на федеральной трассе в Прикамье. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди пострадавших — несовершеннолетний
Среди пострадавших — несовершеннолетний Фото:

На территории Пермского округа в ДТП с грузовиком погиб пассажир Audi Q5, двум пассажирам легковушки потребовалась помощь медиков. Авария произошла днем 27 апреля на федеральной трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, передает региональная Госавтоинспекция.

«По предварительным данным, водитель Audi на 15-ом км автодороги допустил наезд на стоящий на краю проезжей части Man в составе полуприцепа Shmits под управлением водителя 1972 года рождения. В результате — травмы несовместимые с жизнью получил пассажир легковушки 1945 года рождения, два других пассажира, в том числе несовершеннолетний, получили телесные повреждения», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.

Пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГАИ проводят проверку для уточнения все обстоятельства происшествия.

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На территории Пермского округа в ДТП с грузовиком погиб пассажир Audi Q5, двум пассажирам легковушки потребовалась помощь медиков. Авария произошла днем 27 апреля на федеральной трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, передает региональная Госавтоинспекция. «По предварительным данным, водитель Audi на 15-ом км автодороги допустил наезд на стоящий на краю проезжей части Man в составе полуприцепа Shmits под управлением водителя 1972 года рождения. В результате — травмы несовместимые с жизнью получил пассажир легковушки 1945 года рождения, два других пассажира, в том числе несовершеннолетний, получили телесные повреждения», — указано в telegram-канале дорожных полицейских. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГАИ проводят проверку для уточнения все обстоятельства происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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