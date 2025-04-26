26 апреля 2025

Пермские выпускники чаще всего выбирают IT-направления

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году школьники планируют поступит в колледжи и вузы на IT-специальности
В 2025 году школьники планируют поступит в колледжи и вузы на IT-специальности Фото:

IT-сфера продолжает уверенно лидировать в профессиональных предпочтениях пермских выпускников — такие данные показал опрос родителей школьников. Каждый четвертый будущий студент колледжа и каждый пятый абитуриент вуза выбирают цифровые специальности, оставив позади традиционные инженерные и медицинские направления. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Среди абитуриентов вузов наиболее востребованными стали IT-специальности: 23% опрошенных родителей сообщили, что их дети хотят стать программистами или специалистами по кибербезопасности. Второе место заняли инженерные направления (18%), третье — медицина (14%). Фундаментальные и прикладные науки привлекают 8% выпускников, столько же выбрали педагогику, а 7% — юриспруденцию», — сказано в исследовании.

Среди поступающих в колледжи и техникумы также лидируют IT-направления (25%). На втором месте — средний медицинский персонал (14%), на третьем — строительные и производственные специальности (13%). Замыкают топ-5 педагогика (11%) и юриспруденция (7%). 

Отмечается, что большинство одиннадцатиклассников (62%) планируют поступать в вузы, тогда как 10% рассматривают колледжи. Среди девятиклассников, не собирающихся продолжать обучение в школе, 55% готовятся к поступлению в учреждения среднего профессионального образования.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько родители пермских старшеклассников тратят на репетиторов 5000 рублей в неделю. Наиболее востребованными предметами для дополнительных занятий являются обязательные дисциплины для сдачи экзаменов — алгебра, геометрия и русский язык.

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IT-сфера продолжает уверенно лидировать в профессиональных предпочтениях пермских выпускников — такие данные показал опрос родителей школьников. Каждый четвертый будущий студент колледжа и каждый пятый абитуриент вуза выбирают цифровые специальности, оставив позади традиционные инженерные и медицинские направления. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. «Среди абитуриентов вузов наиболее востребованными стали IT-специальности: 23% опрошенных родителей сообщили, что их дети хотят стать программистами или специалистами по кибербезопасности. Второе место заняли инженерные направления (18%), третье — медицина (14%). Фундаментальные и прикладные науки привлекают 8% выпускников, столько же выбрали педагогику, а 7% — юриспруденцию», — сказано в исследовании. Среди поступающих в колледжи и техникумы также лидируют IT-направления (25%). На втором месте — средний медицинский персонал (14%), на третьем — строительные и производственные специальности (13%). Замыкают топ-5 педагогика (11%) и юриспруденция (7%).  Отмечается, что большинство одиннадцатиклассников (62%) планируют поступать в вузы, тогда как 10% рассматривают колледжи. Среди девятиклассников, не собирающихся продолжать обучение в школе, 55% готовятся к поступлению в учреждения среднего профессионального образования. Ранее URA.RU рассказывало, сколько родители пермских старшеклассников тратят на репетиторов 5000 рублей в неделю. Наиболее востребованными предметами для дополнительных занятий являются обязательные дисциплины для сдачи экзаменов — алгебра, геометрия и русский язык.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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