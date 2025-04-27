В Прикамье выросло число преступлений экстремистской направленности в соцсетях

В Прикамье отмечается увеличение количества преступлений экстремистского и террористического характера, совершенных с использованием интернет-ресурсов. Такие данные приводит прокуратура региона.
«Все больше преступлений совершается в интернете. Буквально ежедневно правоохранители находят в соцсетях материалы с признаками публичных призывов к экстремистской или террористической деятельности, возбуждения ненависти либо вражды, а также — унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, религии, принадлежности к какой-либо социальной группе», — на заявление ведомства ссылается Properm.ru.
В крае в течение прошлого года следственные органы возбудили 38 уголовных дел, связанных с проявлениями экстремизма. Суды рассмотрели — 15 в отношении такого же числа местных жителей. По всем эпизодам вынесены обвинительные приговоры.
Из общего числа 10 пермяков осуждены за публичные призывы к экстремизму, один — за дискредитацию ВС РФ, еще один — по делу о положении в преступной иерархии. За соучастие в экстремистской организации и публичные призывы к экстремизму вынесено одно обвинительное заключение. Одно — за публичную демонстрацию экстремистской символики. Также в регионе рассмотрели дело об оправдании нацизма.
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