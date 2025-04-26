26 апреля 2025
25 апреля 2025

Бастрыкин распорядился возбудить дело из-за драки подростков в пермской гимназии

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о ходе расследования
Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о ходе расследования Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки подростков у пермской гимназии №31. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки с участием несовершеннолетних и приезжих в Прикамье. Следственными органами СКР по Пермскому краю проводится проверка», — указано в telegram-канале СКР.

Инцидент, попавший на видео, произошел 25 апреля. URA.RU уже писало, что в ходе ссоры ученик гимназии получил сильный удар по голове. Власти не подтверждают факт конфликта на основе этнической принадлежности или миграционной истории.

По данным городского департамента образования, администрация учреждения находится на связи с семьей ученика. Пострадавшему не требуется медицинское вмешательство. В полиции заявили корреспондентам информационного агентства, что проведут проверку. 

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки подростков у пермской гимназии №31. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки с участием несовершеннолетних и приезжих в Прикамье. Следственными органами СКР по Пермскому краю проводится проверка», — указано в telegram-канале СКР. Инцидент, попавший на видео, произошел 25 апреля. URA.RU уже писало, что в ходе ссоры ученик гимназии получил сильный удар по голове. Власти не подтверждают факт конфликта на основе этнической принадлежности или миграционной истории. По данным городского департамента образования, администрация учреждения находится на связи с семьей ученика. Пострадавшему не требуется медицинское вмешательство. В полиции заявили корреспондентам информационного агентства, что проведут проверку. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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