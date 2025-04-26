Бастрыкин распорядился возбудить дело из-за драки подростков в пермской гимназии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки подростков у пермской гимназии №31. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки с участием несовершеннолетних и приезжих в Прикамье. Следственными органами СКР по Пермскому краю проводится проверка», — указано в telegram-канале СКР.
Инцидент, попавший на видео, произошел 25 апреля. URA.RU уже писало, что в ходе ссоры ученик гимназии получил сильный удар по голове. Власти не подтверждают факт конфликта на основе этнической принадлежности или миграционной истории.
По данным городского департамента образования, администрация учреждения находится на связи с семьей ученика. Пострадавшему не требуется медицинское вмешательство. В полиции заявили корреспондентам информационного агентства, что проведут проверку.
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