26 апреля 2025
25 апреля 2025

Махонин присоединился к традиционному весеннему субботнику по высадке деревьев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акцию организовали силами волонтеров Победы и «Молодой Гвардии»
Акцию организовали силами волонтеров Победы и «Молодой Гвардии» Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в посадке деревьев в рамках весеннего субботника. Об этом глава региона рассказал в Telegram.

«Весна не торопится в Пермский край, но уборка территории и подготовка деревьев — по плану. Вместе с Волонтерами Победы и ребятами из „Молодой Гвардии“ вышли на традиционный субботник. В этом году — в сквере на улице Уральской», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

По словам губернатора, мемориал заводчанам и памятник «Воину-освободителю» будут полностью отреставрированы к 9 Мая. В скором времени в обновленном сквере проведут первые памятные мероприятия в честь юбилея Великой Победы.

Ранее был утвержден график движения Поезда Победы «Молотов» по территориям Прикамья. Уникальный состав отправится в путь 9 мая из Перми. Шествие «Бессмертного полка» по всему региону в этом году решили проводить в очном формате. URA.RU также сообщало, что хедлайнером главного концерта на День Победы в краевом центре будет Пермский губернский оркестр. А завершится праздник 10-минутным высотным фейерверком.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в посадке деревьев в рамках весеннего субботника. Об этом глава региона рассказал в Telegram. «Весна не торопится в Пермский край, но уборка территории и подготовка деревьев — по плану. Вместе с Волонтерами Победы и ребятами из „Молодой Гвардии“ вышли на традиционный субботник. В этом году — в сквере на улице Уральской», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По словам губернатора, мемориал заводчанам и памятник «Воину-освободителю» будут полностью отреставрированы к 9 Мая. В скором времени в обновленном сквере проведут первые памятные мероприятия в честь юбилея Великой Победы. Ранее был утвержден график движения Поезда Победы «Молотов» по территориям Прикамья. Уникальный состав отправится в путь 9 мая из Перми. Шествие «Бессмертного полка» по всему региону в этом году решили проводить в очном формате. URA.RU также сообщало, что хедлайнером главного концерта на День Победы в краевом центре будет Пермский губернский оркестр. А завершится праздник 10-минутным высотным фейерверком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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