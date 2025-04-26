Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в посадке деревьев в рамках весеннего субботника. Об этом глава региона рассказал в Telegram.
«Весна не торопится в Пермский край, но уборка территории и подготовка деревьев — по плану. Вместе с Волонтерами Победы и ребятами из „Молодой Гвардии“ вышли на традиционный субботник. В этом году — в сквере на улице Уральской», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
По словам губернатора, мемориал заводчанам и памятник «Воину-освободителю» будут полностью отреставрированы к 9 Мая. В скором времени в обновленном сквере проведут первые памятные мероприятия в честь юбилея Великой Победы.
Ранее был утвержден график движения Поезда Победы «Молотов» по территориям Прикамья. Уникальный состав отправится в путь 9 мая из Перми. Шествие «Бессмертного полка» по всему региону в этом году решили проводить в очном формате. URA.RU также сообщало, что хедлайнером главного концерта на День Победы в краевом центре будет Пермский губернский оркестр. А завершится праздник 10-минутным высотным фейерверком.
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