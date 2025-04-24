Пермский лесозавод в Войну собирал «летающие» машины на лыжах

Пермский лесозавод в Войну дал фронту больше 300 аэросаней с пулеметами

25 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Пермские аэросани зарекомендовали себя на фронте Фото: culture.ru новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В Великую Отечественную войну в лесозавод «Красный Октябрь» в Молотове поставлял фронту понтоны из бруса, телеграфные шесты, ящики для боеприпасов и носилки. Но главное изобретение пермского предприятия — аэросани. Снегоход с пулеметом за их мобильность хвалил сам маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. О том, как пермяки придумали необычную технику — в материале URA.RU. На «Красном Октябре» собирали ящики для боеприпасов Фото: сайт ПермГАНИ В начале августа 1941-го молотовский лесокомбинат получает правительственное задание: наладить для нужд фронта производство аэросаней. В СССР в это время уже разработаны шесть типов аэросаней, но наибольшее распространение получили сани марки НКЛ-16/41, разработанные пермяками. Четырехлыжный снегоход с установленным на него самолетным мотором М-11Г вмещал на борт шестерых бойцов с полным вооружением. Помимо этого, он был способен буксировать на специальных тросах 18-20 лыжников. Сани могли разгоняться до 60 км в час — они буквально «летели» по снегу, говорится в материале «Красный Октябрь — век пермского леса». Для производства техники на лесозаводе введен в эксплуатацию только что построенный цех № 3, первоначально предназначавшийся для производства мебели. Правительственный план, предполагавший выпуск 300 аэросаней за пять месяцев (включая передачу и освоение технологий), явно был составлен в спешке. К слову, все шесть предприятий, на которых был размещен заказ выпустить 1475 штук, в реальности сделали только 155. Помощь комбинату в выполнении задания оказал другой пермский завод — «Коммунара». Расположенный неподалеку на том же берегу Камы завод берет на себя выпуск части комплектующих для аэросаней. А «Красному Октябрю» достались изготовление собственно корпусов, лыж, все монтажно-сборочные работы, внутренняя отделка, испытания, комплектация и сдача готовых снегоходов. Из воспоминаний мастера ОТК цеха № 3 должность Геннадия Парамошкина: «По своей конструкции лыжи не были сложными, но требовали много затрат ручного труда, особенно на приклейку металлической подошвы к фанерному каркасу лыжи. Механизации поклейки не было, все делалось вручную — молотком, на что требовалось большое количество рабочих, а их не было». Макет аэросаней, выпускавшихся в годы Войны Скрин из статьи «Красный Октябрь — век пермского леса» Чтобы решить проблему с нехваткой рабочих, на предприятие берут подростков и подключают к производству осужденных трудколонии — она располагалась в поселке комбината на берегу реки Мулянки. Две бригады заключенных занимались изготовлением лыж в помещении строящегося автогаража. Аэросани представляли собой ребристый «вагончик» из фанеры на лыжах с пулеметом наверху. В зимнее время они использовались как патрульный, десантный и санитарный транспорт. Кроме того, к некоторым аэросаням добавляли специальный прицеп, на котором подвозили вооружение, боеприпасы и даже легендарную пушку-сорокопятку. В своих мемуарах («Солдатский долг», 1968 г.) маршал Константин Константинович Рокоссовский описывал действенность аэросанных подразделений так: — Во второй половине февраля немецкий лыжный отряд — до 200 с лишним солдат — ночью проник к нам в тыл, пересек дорогу, питавшую правое крыло армии всем необходимым. Создалось на время критическое положение. Главный наш связист полковник П. Я. Максименко был как раз в аэросанной роте. По его инициативе ее использовали для удара по врагу. Рота моментально выдвинулась в район, занятый немецкими лыжниками, развернулась и с ходу атаковала, ведя огонь из четырнадцати своих пулеметов. Немцы были рассеяны, истреблены. Спаслись только те, кому удалось добежать до кустов на опушке леса. Взятые в этой стычке пленные в голос говорили, что эта атака их ошеломила: они приняли аэросани за танки и были поражены, почему машины как будто летят по глубокому снегу… Всего за годы войны «Красный Октябрь» построил 367 аэросаней и 300 аэросанных прицепов. Снегоходы пермяков помогали в освобождении Сталинграда. Да и сам лесозавод впоследствии оказывал городу помощь в восстановлении: коллективом было освоено производство сборных домов из бруса и мебели. А макет тех самых аэросаней пермяки могут увидеть на территории завод «Красный Октябрь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Великую Отечественную войну в лесозавод «Красный Октябрь» в Молотове поставлял фронту понтоны из бруса, телеграфные шесты, ящики для боеприпасов и носилки. Но главное изобретение пермского предприятия — аэросани. Снегоход с пулеметом за их мобильность хвалил сам маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. О том, как пермяки придумали необычную технику — в материале URA.RU. В начале августа 1941-го молотовский лесокомбинат получает правительственное задание: наладить для нужд фронта производство аэросаней. В СССР в это время уже разработаны шесть типов аэросаней, но наибольшее распространение получили сани марки НКЛ-16/41, разработанные пермяками. Четырехлыжный снегоход с установленным на него самолетным мотором М-11Г вмещал на борт шестерых бойцов с полным вооружением. Помимо этого, он был способен буксировать на специальных тросах 18-20 лыжников. Сани могли разгоняться до 60 км в час — они буквально «летели» по снегу, говорится в материале «Красный Октябрь — век пермского леса». Для производства техники на лесозаводе введен в эксплуатацию только что построенный цех № 3, первоначально предназначавшийся для производства мебели. Правительственный план, предполагавший выпуск 300 аэросаней за пять месяцев (включая передачу и освоение технологий), явно был составлен в спешке. К слову, все шесть предприятий, на которых был размещен заказ выпустить 1475 штук, в реальности сделали только 155. Помощь комбинату в выполнении задания оказал другой пермский завод — «Коммунара». Расположенный неподалеку на том же берегу Камы завод берет на себя выпуск части комплектующих для аэросаней. А «Красному Октябрю» достались изготовление собственно корпусов, лыж, все монтажно-сборочные работы, внутренняя отделка, испытания, комплектация и сдача готовых снегоходов. Из воспоминаний мастера ОТК цеха № 3 должность Геннадия Парамошкина: «По своей конструкции лыжи не были сложными, но требовали много затрат ручного труда, особенно на приклейку металлической подошвы к фанерному каркасу лыжи. Механизации поклейки не было, все делалось вручную — молотком, на что требовалось большое количество рабочих, а их не было». Чтобы решить проблему с нехваткой рабочих, на предприятие берут подростков и подключают к производству осужденных трудколонии — она располагалась в поселке комбината на берегу реки Мулянки. Две бригады заключенных занимались изготовлением лыж в помещении строящегося автогаража. Аэросани представляли собой ребристый «вагончик» из фанеры на лыжах с пулеметом наверху. В зимнее время они использовались как патрульный, десантный и санитарный транспорт. Кроме того, к некоторым аэросаням добавляли специальный прицеп, на котором подвозили вооружение, боеприпасы и даже легендарную пушку-сорокопятку. В своих мемуарах («Солдатский долг», 1968 г.) маршал Константин Константинович Рокоссовский описывал действенность аэросанных подразделений так: Всего за годы войны «Красный Октябрь» построил 367 аэросаней и 300 аэросанных прицепов. Снегоходы пермяков помогали в освобождении Сталинграда. Да и сам лесозавод впоследствии оказывал городу помощь в восстановлении: коллективом было освоено производство сборных домов из бруса и мебели. А макет тех самых аэросаней пермяки могут увидеть на территории завод «Красный Октябрь».