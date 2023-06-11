В Курганской области пассажир погиб в ДТП по вине пьяного водителя

12 июня 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля Фото: Московец Илья © URA.RU Молодой человек разбился в аварии в Шумихинском округе (Курганская область). За рулем авто, в котором он ехал был юноша 2005 года рождения, который с признаками алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в Honda Odyssey, пояснили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «Юноша на автомобиле ВАЗ-2107 осуществлял движение со стороны города Шумиха в сторону Шадринска. В автомобиле находились два пассажира (22-летние молодые люди). ДТП произошло в одном километре от деревни Красный Холм <…> В результате аварии водитель „жигулей“ и пассажир, находящийся на переднем сидении, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждение. Еще один пассажир, располагающийся на заднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства. Полицейские установили, что молодой водитель ВАЗ не имел водительского удостоверения на право управления транспортом. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Силовики подчеркивают, что в текущем году каждое восьмое происшествие на дорогах региона произошло по вине пьяного водителя. Ранее сообщалось, что во время проведения рейда «Нетрезвый водитель» на дорогах зауральской столицы было выявлено 47 нарушений. Все пойманные водители были отстранены от управления транспортными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодой человек разбился в аварии в Шумихинском округе (Курганская область). За рулем авто, в котором он ехал был юноша 2005 года рождения, который с признаками алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в Honda Odyssey, пояснили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «Юноша на автомобиле ВАЗ-2107 осуществлял движение со стороны города Шумиха в сторону Шадринска. В автомобиле находились два пассажира (22-летние молодые люди). ДТП произошло в одном километре от деревни Красный Холм <…> В результате аварии водитель „жигулей“ и пассажир, находящийся на переднем сидении, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждение. Еще один пассажир, располагающийся на заднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства. Полицейские установили, что молодой водитель ВАЗ не имел водительского удостоверения на право управления транспортом. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Силовики подчеркивают, что в текущем году каждое восьмое происшествие на дорогах региона произошло по вине пьяного водителя. Ранее сообщалось, что во время проведения рейда «Нетрезвый водитель» на дорогах зауральской столицы было выявлено 47 нарушений. Все пойманные водители были отстранены от управления транспортными средствами.