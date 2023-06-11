Двух ямальских бойцов вернули на Родину из украинского плена

Двух бойцов из ЯНАО, а именно из Надыма и Нового Уренгоя, вернули в Россию из украинского плена. Об этом Минобороны РФ сообщило журналистам.
«Министерству обороны 11 июня удалось обменять 94 российских военных. Среди тех, кто доставлен в Россию были три бойца из батальона „Росомахи“. Это мужчины из Надыма, Нового Уренгоя и Тюмени», — передает «МИГ ТВ».
Как отметили в ведомстве, всем военнослужащим будет оказана медицинская помощь. Также бойцы пройдут необходимую реабилитацию.
Агентство URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ на него ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что из украинского плена освободили жителя Тюменской области. На Родину вернули Дмитрия Иванченко.
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