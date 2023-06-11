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Двух ямальских бойцов вернули на Родину из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизационный пункт. Курган, мобилизация, мобилизационный пункт
Из плена вернули жителя Надыма и Нового Уренгоя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Двух бойцов из ЯНАО, а именно из Надыма и Нового Уренгоя, вернули в Россию из украинского плена. Об этом Минобороны РФ сообщило журналистам.

«Министерству обороны 11 июня удалось обменять 94 российских военных. Среди тех, кто доставлен в Россию были три бойца из батальона „Росомахи“. Это мужчины из Надыма, Нового Уренгоя и Тюмени», — передает «МИГ ТВ».

Как отметили в ведомстве, всем военнослужащим будет оказана медицинская помощь. Также бойцы пройдут необходимую реабилитацию.

Агентство URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ на него ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что из украинского плена освободили жителя Тюменской области. На Родину вернули Дмитрия Иванченко.

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Двух бойцов из ЯНАО, а именно из Надыма и Нового Уренгоя, вернули в Россию из украинского плена. Об этом Минобороны РФ сообщило журналистам. «Министерству обороны 11 июня удалось обменять 94 российских военных. Среди тех, кто доставлен в Россию были три бойца из батальона „Росомахи“. Это мужчины из Надыма, Нового Уренгоя и Тюмени», — передает «МИГ ТВ». Как отметили в ведомстве, всем военнослужащим будет оказана медицинская помощь. Также бойцы пройдут необходимую реабилитацию. Агентство URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ на него ожидаются. Ранее URA.RU писало, что из украинского плена освободили жителя Тюменской области. На Родину вернули Дмитрия Иванченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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