В Свердловской области пройдет летняя ярмарка

На ярмарке будут доступны товары народного потребления и сельхозпродукция
В Белоярском городском округе (Свердловская область) 17 июня состоится летняя ярмарка. Об этом рассказали в администрации городского округа.
«Ярмарка состоится 17 июня с 10:00 до 15:00. Проведение на площади перед зданием Белоярского районного Дома культуры и перед зданием Администрации Белоярского городского округа в пгт Белоярском», — сообщили на официальном портале Белоярского ГО.
На ярмарке будут представлены товары народного потребления. К приобретению будут доступны саженцы, рассада, сельхозпродукция, сельхозинвентарь и многое другое.
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