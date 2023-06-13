13 июня 2023

В Свердловской области пройдет летняя ярмарка

В поселке Белоярский 17 июня состоится летняя ярмарка
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Благотворительная акция Белый цветок. Пермь, ярмарка народных ремесел
На ярмарке будут доступны товары народного потребления и сельхозпродукция Фото:

В Белоярском городском округе (Свердловская область) 17 июня состоится летняя ярмарка. Об этом рассказали в администрации городского округа.

«Ярмарка состоится 17 июня с 10:00 до 15:00. Проведение на площади перед зданием Белоярского районного Дома культуры и перед зданием Администрации Белоярского городского округа в пгт Белоярском», — сообщили на официальном портале Белоярского ГО.

На ярмарке будут представлены товары народного потребления. К приобретению будут доступны саженцы, рассада, сельхозпродукция, сельхозинвентарь и многое другое.

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В Белоярском городском округе (Свердловская область) 17 июня состоится летняя ярмарка. Об этом рассказали в администрации городского округа. «Ярмарка состоится 17 июня с 10:00 до 15:00. Проведение на площади перед зданием Белоярского районного Дома культуры и перед зданием Администрации Белоярского городского округа в пгт Белоярском», — сообщили на официальном портале Белоярского ГО. На ярмарке будут представлены товары народного потребления. К приобретению будут доступны саженцы, рассада, сельхозпродукция, сельхозинвентарь и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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