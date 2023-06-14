Марочко: ВСУ обстреляли позиции сослуживцев из-за конфликта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из 95-й штурмовой бригады обстреляли позиции своих сослуживцев из минометов. Причиной послужил конфликт. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«В районе Серебрянского лесничества (ЛНР) позиций 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины выявлен минометный обстрел по украинским позициям», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, это произошло из-за разногласий между украинскими подразделениями по поводу обновления составов. Сам обстрел производился из минометов калибра 120 мм.
Ранее бывший украинский офицер рассказывал, что солдаты ВСУ в состоянии опьянения расстреливают своих сослуживцев ради забавы. Также украинские военнослужащие запирают своих товарищей в клетках за провинности, рассказал боец из ЧВК «Вагнер».
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