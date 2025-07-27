27 июля 2025

Жители ХМАО смели билеты на концерты главной конкурентки Кадышевой

Югорчане раскупили билеты на концерты Татьяны Булановой
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадышева собирает толпы зумеров на своих концертах, а Буланову считают ее главной конкуренткой
Кадышева собирает толпы зумеров на своих концертах, а Буланову считают ее главной конкуренткой Фото:

Югорчане раскупили билеты на концерты Татьяны Булановой в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте почти за три месяца до гастролей певицы. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«На юбилейном концерте прозвучат проверенные временем хиты: „Мой ненаглядный“, „Не плачь“, „Ясный мой свет“ и другие», — говорится в афише. На момент публикации меньше всего билетов осталось в продаже в Ханты-Мансийске, а в Сургуте свободные ряды остались преимущественно в партере. Места у сцены при этом стоят в разы дороже, чем на балконе или амфитеатре.

Звезда 90-х годов неожиданно приковала к себе внимание молодежи на новой волне популярности. Сама артистка считает, что ее песни приобретают широкую известность за счет соцсетей. Тем временем зумеры отплясывают и под хиты Надежды Кадышевой, которая собирает полные залы. Теперь Буланову считают в шоу-бизнесе главной конкуренткой Кадышевой.

Осенью югорчан также ждут концерты Игоря Николаева, Александра Розенбаума, Басты, Линды, Валерии. А в Сургут впервые приедет Дмитрий Колдун.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в Ханты-Мансийске основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова и Родиона Газманова, сына эстрадного певца Олега Газманова. Выступление состоится 30 июля, вход свободный.

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Югорчане раскупили билеты на концерты Татьяны Булановой в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте почти за три месяца до гастролей певицы. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «На юбилейном концерте прозвучат проверенные временем хиты: „Мой ненаглядный“, „Не плачь“, „Ясный мой свет“ и другие», — говорится в афише. На момент публикации меньше всего билетов осталось в продаже в Ханты-Мансийске, а в Сургуте свободные ряды остались преимущественно в партере. Места у сцены при этом стоят в разы дороже, чем на балконе или амфитеатре. Звезда 90-х годов неожиданно приковала к себе внимание молодежи на новой волне популярности. Сама артистка считает, что ее песни приобретают широкую известность за счет соцсетей. Тем временем зумеры отплясывают и под хиты Надежды Кадышевой, которая собирает полные залы. Теперь Буланову считают в шоу-бизнесе главной конкуренткой Кадышевой. Осенью югорчан также ждут концерты Игоря Николаева, Александра Розенбаума, Басты, Линды, Валерии. А в Сургут впервые приедет Дмитрий Колдун. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в Ханты-Мансийске основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова и Родиона Газманова, сына эстрадного певца Олега Газманова. Выступление состоится 30 июля, вход свободный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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