Ученый предупредил жителей ХМАО о нашествии гадюк

В ХМАО ожидается нашествие гадюк из-за наступления жаркой погоды. О возможной активизации ядовитых змей URA.RU рассказал кандидат биологических наук, завкафедрой биологии и биотехнологии СурГУ Кирилл Берников.
«Можно предположить, что в весенне-летний период 2025 года подъем численности гадюк совпал с относительно теплым началом лета и жаркой погодой. Учитывая, что змеи — хладнокровные животные, высокие температуры повышают их активность, поэтому сейчас их можно встретить чаще», — рассказал Берников.
Ученый предупредил, что гадюки предпочитают пойменные леса и верховые болота, а для охоты используют чаще всего открытые участки — луга с высокой травой. Также змеи могут встречаться на территориях дачных кооперативов, поселков и даже городов.
«Достоверно в Югре обитает один вид змей — обыкновенная гадюка. Однако на юге округа можно повстречать и обыкновенного ужа. При этом он не представляет никакой опасности», — добавил Берников.
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