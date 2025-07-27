27 июля 2025
26 июля 2025

Ученый предупредил жителей ХМАО о нашествии гадюк

Ученый Берников: в ХМАО возможно нашествие гадюк из-за жаркой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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В округе возможно нашествие гадюк из-за жаркой погоды
В округе возможно нашествие гадюк из-за жаркой погоды Фото:

В ХМАО ожидается нашествие гадюк из-за наступления жаркой погоды. О возможной активизации ядовитых змей URA.RU рассказал кандидат биологических наук, завкафедрой биологии и биотехнологии СурГУ Кирилл Берников.

«Можно предположить, что в весенне-летний период 2025 года подъем численности гадюк совпал с относительно теплым началом лета и жаркой погодой. Учитывая, что змеи — хладнокровные животные, высокие температуры повышают их активность, поэтому сейчас их можно встретить чаще», — рассказал Берников.

Ученый предупредил, что гадюки предпочитают пойменные леса и верховые болота, а для охоты используют чаще всего открытые участки — луга с высокой травой. Также змеи могут встречаться на территориях дачных кооперативов, поселков и даже городов.

«Достоверно в Югре обитает один вид змей — обыкновенная гадюка. Однако на юге округа можно повстречать и обыкновенного ужа. При этом он не представляет никакой опасности», — добавил Берников.

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В ХМАО ожидается нашествие гадюк из-за наступления жаркой погоды. О возможной активизации ядовитых змей URA.RU рассказал кандидат биологических наук, завкафедрой биологии и биотехнологии СурГУ Кирилл Берников. «Можно предположить, что в весенне-летний период 2025 года подъем численности гадюк совпал с относительно теплым началом лета и жаркой погодой. Учитывая, что змеи — хладнокровные животные, высокие температуры повышают их активность, поэтому сейчас их можно встретить чаще», — рассказал Берников. Ученый предупредил, что гадюки предпочитают пойменные леса и верховые болота, а для охоты используют чаще всего открытые участки — луга с высокой травой. Также змеи могут встречаться на территориях дачных кооперативов, поселков и даже городов. «Достоверно в Югре обитает один вид змей — обыкновенная гадюка. Однако на юге округа можно повстречать и обыкновенного ужа. При этом он не представляет никакой опасности», — добавил Берников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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