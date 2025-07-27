27 июля 2025
26 июля 2025

«Замы напряглись»: Арктический министр РФ пошутил о замене чиновников ИИ на форуме в ХМАО. Видео

Арктический министр РФ пошутил о замене чиновников ИИ на форуме в ХМАО
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Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков спросил у нейросети о будущем Арктики
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков спросил у нейросети о будущем Арктики Фото:

Министр развития Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков на форуме в Ханты-Мансийске пошутил о замене чиновников искусственным интеллектом. Он спросил у нейросети о будущем Арктики, и признал, что не каждый его зам может дать такой же компетентный ответ

«Я недавно задал такой вопрос искусственному интеллекту. Честно признаться, уже немножко пугает. Не всякий мой заместитель так чётко и структурировано ответит на вопрос, какой будет Арктика через 10, 20 или 30 лет», — пояснил Чекунков.

Министр добавил, что пока полагается на собственный интеллект, но «ситуация динамическая». В зале шутку оценили, а ведущая форума Александра Суворова предположила, что после этой фразы замы министра напряглись.

В целом, промышленный и туристический потенциал Арктики и в том числе югорской ее части (в Арктическую зону в 2024 году вошли Березовский и Белоярский районы ХМАО) оценивается как высокий. Регион, по словам министра, сохранит изюминку и свою эксклюзивность. «За Арктикой будущее», — добавил Чекунков.

Видео: официальная группа правительства ХМАО «Югра» «Вконтакте»

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Министр развития Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков на форуме в Ханты-Мансийске пошутил о замене чиновников искусственным интеллектом. Он спросил у нейросети о будущем Арктики, и признал, что не каждый его зам может дать такой же компетентный ответ «Я недавно задал такой вопрос искусственному интеллекту. Честно признаться, уже немножко пугает. Не всякий мой заместитель так чётко и структурировано ответит на вопрос, какой будет Арктика через 10, 20 или 30 лет», — пояснил Чекунков. Министр добавил, что пока полагается на собственный интеллект, но «ситуация динамическая». В зале шутку оценили, а ведущая форума Александра Суворова предположила, что после этой фразы замы министра напряглись. В целом, промышленный и туристический потенциал Арктики и в том числе югорской ее части (в Арктическую зону в 2024 году вошли Березовский и Белоярский районы ХМАО) оценивается как высокий. Регион, по словам министра, сохранит изюминку и свою эксклюзивность. «За Арктикой будущее», — добавил Чекунков. Видео: официальная группа правительства ХМАО «Югра» «Вконтакте»
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